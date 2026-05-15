15 May 2026
“Siti” Rodrini müqaviləsini uzatmağa razı salmağa çalışır

15 May 2026 07:19
“Mançester Siti”nin idman direktoru Uqo Viana, “Real Madrid”in marağı fonunda yarımmüdafiəçi Rodrini uzunmüddətli gələcəyini kluba həsr etməyə inandırmağa çalışır.

İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, İngiltərə klubu baş məşqçi Xosep Qvardiolanın gələcəyindən asılı olmayaraq 29 yaşlı futbolçunun komandada qalmasını istəyir. Vurğulanır ki, bu yay Bernardo Silvanın gedişindən sonra Rodri yeni kapitan kimi nəzərdən keçirilir. Viana həmçinin ispaniyalı futbolçunu növbəti dövrdə “Mançester Siti”də əsas oyunçu ola biləcəyinə inandırmağa çalışır.

Bu mövsüm Rodri bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 65 milyon avrodur.

