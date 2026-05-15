Flik “Barselona” rəhbərliyindən Reşfordu saxlamağı xahiş edib

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik “Mançester Yunayted”dən icarəyə götürülmüş hücumçu Markus Reşfordla daimi müqavilə bağlamaq istədiyini açıq şəkildə bildirib.
Mənbənin məlumatına görə, 28 yaşlı futbolçunun icarə müqaviləsində 15 iyun tarixinə qədər qüvvədə olmalı olan 30 milyon avroluq satın alma bəndi var.
Lakin bunun əvəzinə fərqli bir müqavilə strukturunun müzakirə olunub-olunmayacağı bəlli deyil. Flik yenə də rəhbərlikdən hücumçunun müqavilə müddətini bu və ya digər şəkildə uzatmağı xahiş edib.
Reşford 2025-ci ilin iyul ayından “Barselona”da oynayır.