“Benfika” İngiltərə Premyer Liqasında Mourinyonun əvəzinə məşqçi tapıb

Lissabonın “Benfika” klubu baş məşqçi Joze Mourinyonun mümkün gedişinə hazırlaşır və onun yerinə başqa bir oyunçu axtarır.
İdman.Biz jurnalist və insayder Nikolo Şiraya istinadən bildirir ki, klub “Fulhem”in baş məşqçisi Marko Silvanı əsas namizəd kimi nəzərdən keçirir.
Mourinyonun “Real Madrid” rəhbərliyi ilə danışıqları inkişaf mərhələsindədir və bu da “Benfika”nı təcili olaraq yeni baş məşqçi axtarmağa məcbur edir. Silvanın “Fulhem”lə müqaviləsi mövsümün sonunda bitir və yenilənməyəcək, bu da “Benfika”nın onu transfer etmək şansını artırır.
Mediada Silvanın bir neçə aparıcı klub tərəfindən tələb olunduğu dəfələrlə qeyd olunub. O, həmçinin “Çelsi”nin baş məşqçisi vəzifəsinə iddiaçılardan biridir və bu vəzifə hələ də ayrılan Liam Roseniorun yerinə başqa birini tapa bilməyib.