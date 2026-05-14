15 May 2026
AZ

“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 May 2026 23:50
43
“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər

“Çelsi” oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəklədiklərini bildiriblər. London klubu ilə onun nümayəndələri arasında danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir.

İdman.Biz-in “The Guardian”a istinadən məlumatına görə, komanda keçmiş “Real Madrid” və “Bayer Leverkuzen” məşqçisini klubu qələbə yoluna qaytarmaq üçün ideal namizəd hesab edir.

London klubunun oyunçuları yeni məşqçinin soyunma otağında mübahisəsiz səlahiyyətə malik olmalı olduğuna inanırlar. Şanlı oyun karyerası və uğurlu məşqçilik nailiyyətləri ilə Alonso bu meyara cavab verir.

Hələ rəsmi razılıq əldə olunmasa da, Alonso “Çelsi”nin idarə heyətinin namizədlər siyahısında birinci yerdədir və siyahıya Andoni İraola, Marko Silva və Oliver Qlasner də daxildir. Təyinat prosesinin İngiltərə Kuboku finalından sonra sürətlənəcəyi gözlənilir. Alonso da öz növbəsində transfer siyasətində söz sahibi olmaq da daxil olmaqla müəyyən zəmanətlər istəyir. Klub onun yüksək statusunu qəbul edərək onu qəbul etməyə hazır görünür.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2026-cı ilin yanvarında “Real Madrid”dən ayrıldıqdan sonra ispaniyalı mütəxəssis klubsuz qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Manuel Noyer Almaniya millisinin ilkin heyətinə daxil edilib
14 May 23:34
DÇ-2026

Manuel Noyer Almaniya millisinin ilkin heyətinə daxil edilib

2024-cü ilin avqust ayında Manuel Noyer milli komandada beynəlxalq karyerasını bitirdiyini elan edib
“Valensiya” və “Rayo Valyekano” qalibi müəyyən edə bilmədilər
14 May 23:14
Dünya futbolu

“Valensiya” və “Rayo Valyekano” qalibi müəyyən edə bilmədilər

“Rayo Valyekano” 44 xalla doqquzuncu yerdədir
Kamavinqa, Muani və Şevalye Fransanın DÇ-2026-dakı heyətində yoxdurlar
14 May 23:04
DÇ-2026

Kamavinqa, Muani və Şevalye Fransanın DÇ-2026-dakı heyətində yoxdurlar

Komanda dünya çempionatına hazırlıqlara 28 mayda başlayacaq
“Barselona” Flikin müqaviləsinin uzadılmasını mayın 18-də açıqlayacaq
14 May 22:49
Dünya futbolu

“Barselona” Flikin müqaviləsinin uzadılmasını mayın 18-də açıqlayacaq

Yeni müqavilə 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq
İran viza problemləri üzündən DÇ-2026-nı buraxa bilər
14 May 22:34
DÇ-2026

İran viza problemləri üzündən DÇ-2026-nı buraxa bilər

İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında iştirakı turnirə cəmi 28 gün qalmış təhlükə altındadır.

“Arsenal” yarımmüdafiəni “Vest Hem”in oyunçusu ilə gücləndirmək istəyir
14 May 22:03
Dünya futbolu

“Arsenal” yarımmüdafiəni “Vest Hem”in oyunçusu ilə gücləndirmək istəyir

Mateuş Fernandeş bu mövsüm “Vest Hem”də 36 oyunda iştirak edib

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR
13 May 18:52
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq