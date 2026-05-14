“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər

“Çelsi” oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəklədiklərini bildiriblər. London klubu ilə onun nümayəndələri arasında danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir.
İdman.Biz-in “The Guardian”a istinadən məlumatına görə, komanda keçmiş “Real Madrid” və “Bayer Leverkuzen” məşqçisini klubu qələbə yoluna qaytarmaq üçün ideal namizəd hesab edir.
London klubunun oyunçuları yeni məşqçinin soyunma otağında mübahisəsiz səlahiyyətə malik olmalı olduğuna inanırlar. Şanlı oyun karyerası və uğurlu məşqçilik nailiyyətləri ilə Alonso bu meyara cavab verir.
Hələ rəsmi razılıq əldə olunmasa da, Alonso “Çelsi”nin idarə heyətinin namizədlər siyahısında birinci yerdədir və siyahıya Andoni İraola, Marko Silva və Oliver Qlasner də daxildir. Təyinat prosesinin İngiltərə Kuboku finalından sonra sürətlənəcəyi gözlənilir. Alonso da öz növbəsində transfer siyasətində söz sahibi olmaq da daxil olmaqla müəyyən zəmanətlər istəyir. Klub onun yüksək statusunu qəbul edərək onu qəbul etməyə hazır görünür.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2026-cı ilin yanvarında “Real Madrid”dən ayrıldıqdan sonra ispaniyalı mütəxəssis klubsuz qalıb.