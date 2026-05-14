15 May 2026
AZ

“Barselona” Flikin müqaviləsinin uzadılmasını mayın 18-də açıqlayacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 May 2026 22:49
138
“Barselona” Flikin müqaviləsinin uzadılmasını mayın 18-də açıqlayacaq

“Barselona” baş məşqçi Hans-Diter Flikin müqaviləsinin uzadılmasını rəsmi olaraq 18 may bazar ertəsi günü açıqlayacaq.

İdman.Biz bu barədə sport.es-ə istinadən bildirir.

Nəşrin məlumatına görə, yeni müqavilə 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq və daha bir mövsüm uzatmaq imkanı olacaq. Məşqçinin hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilə qədər qüvvədədir.

“Barselona” vaxtından əvvəl İspaniya çempionu adını qazanıb və La Liqa turnir cədvəlinə 91 xalla başçılıq edir. “Real Madrid” isə 77 xalla ikinci yerdədir. Çempionatda iki oyun qalıb və bu oyunlarda “blauqrana” “Betis” (17 may) və “Valensiya” (23 may) ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər
14 May 23:50
Dünya futbolu

“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər

2026-cı ilin yanvarında “Real Madrid”dən ayrıldıqdan sonra ispaniyalı mütəxəssis klubsuz qalıb
Manuel Noyer Almaniya millisinin ilkin heyətinə daxil edilib
14 May 23:34
DÇ-2026

Manuel Noyer Almaniya millisinin ilkin heyətinə daxil edilib

2024-cü ilin avqust ayında Manuel Noyer milli komandada beynəlxalq karyerasını bitirdiyini elan edib
“Valensiya” və “Rayo Valyekano” qalibi müəyyən edə bilmədilər
14 May 23:14
Dünya futbolu

“Valensiya” və “Rayo Valyekano” qalibi müəyyən edə bilmədilər

“Rayo Valyekano” 44 xalla doqquzuncu yerdədir
Kamavinqa, Muani və Şevalye Fransanın DÇ-2026-dakı heyətində yoxdurlar
14 May 23:04
DÇ-2026

Kamavinqa, Muani və Şevalye Fransanın DÇ-2026-dakı heyətində yoxdurlar

Komanda dünya çempionatına hazırlıqlara 28 mayda başlayacaq
İran viza problemləri üzündən DÇ-2026-nı buraxa bilər
14 May 22:34
DÇ-2026

İran viza problemləri üzündən DÇ-2026-nı buraxa bilər

İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında iştirakı turnirə cəmi 28 gün qalmış təhlükə altındadır.

“Arsenal” yarımmüdafiəni “Vest Hem”in oyunçusu ilə gücləndirmək istəyir
14 May 22:03
Dünya futbolu

“Arsenal” yarımmüdafiəni “Vest Hem”in oyunçusu ilə gücləndirmək istəyir

Mateuş Fernandeş bu mövsüm “Vest Hem”də 36 oyunda iştirak edib

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR
13 May 18:52
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq