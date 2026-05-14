“Arsenal” yarımmüdafiəni “Vest Hem”in oyunçusu ilə gücləndirmək istəyir

Londonun “Arsenal” klubu qarşıdan gələn yay transfer pəncərəsində yarımmüdafiə xəttini gücləndirməyi planlaşdırır.
İdman.Biz-in “The Times”a istinadən məlumatına görə, klub artıq “Vest Hem Yunayted”dən 21 yaşlı portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Mateuş Fernandeşin nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Fernandeşin bu mövsümkü çıxışı “Arsenal”ın məşqçilər heyətini heyran edib. “Vest Hem”in Çempionşipə düşməsi potensialı ilə “Arsenal” bu müqaviləni uğurla başa vurmaq imkanına malikdir.
Mateuş Fernandeş bu mövsüm “Vest Hem”də 36 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.