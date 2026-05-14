“Valensiya” və “Rayo Valyekano” qalibi müəyyən edə bilmədilər

İspaniya La Liqasının 36-cı turunun “Valensiya” və “Rayo Valyekano” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç “Mestalla” stadionunda (Valensiya, İspaniya) baş tutub və 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Yeddinci dəqiqədə “Rayo Valyekano”nun yarımmüdafiəçisi Rendi Ntekya penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirə bilməyib. Qonaq komandanın oyundakı ilk qolunu 21-ci dəqiqədə müdafiəçi Florian Lejen vurub. “Valensiya”nın yarımmüdafiəçisi Dieqo Lopes cavab qolunu 40-cı dəqiqədə vurub.
İspaniya liqasında 36 oyundan sonra “Valensiya” 43 xala malikdir və turnir cədvəlində 11-ci yerdədir. “Rayo Valyekano” 44 xalla doqquzuncu yerdədir.