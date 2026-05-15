15 May 2026
AZ

Peres əleyhinə qaldırılmış plakatlara görə azarkeşlərlə mübahisə edib - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 May 2026 02:10
316
Peres əleyhinə qaldırılmış plakatlara görə azarkeşlərlə mübahisə edib

“Real Madrid” azarkeşləri La Liqanın 36-cı turunda “Ovyedo”ya qarşı oyunda klub prezidenti Florentino Peresə qarşı pankartlar açıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun əvvəlində tribunada “Florentino, təcili get” plakatı peyda olub. Təhlükəsizlik işçiləri plakatı tez bir zamanda müsadirə ediblər.

Həmçinin tamaşaçıdan “Florentino günahkardır” yazılmış plakatı da müsadirə ediblər. Peresin özü də narazı qalıb və öz meydançasındakı azarkeşlərlə mübahisə edib.

Azarkeşlər həmçinin Madrid komandasının avtobusu “Santyaqo Bernabeu”ya yaxınlaşarkən onu və komandanın heyəti stadionda açıqlanarkən hücumçu Kilian Mbappeni fitə basıblar.

Peres daha əvvəl 2025/26 mövsümündə komandanın qarışıq nəticələri fonunda yeni klub prezidenti üçün erkən seçkilər elan etmişdi, lakin istefa verməkdən imtina etmişdi. Bu arada, 79 yaşlı ispaniyalı da seçkilərdə iştirak etmək niyyətindədir. Onun səlahiyyət müddəti 2029-cu ildə başa çatır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Real Madrid” autsayder üzərində inamlı qələbə qazanıb
01:33
Dünya futbolu

La Liqa: “Real Madrid” autsayder üzərində inamlı qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Ovyedo” 29 xalla La Liqanın turnir cədvəlində 20-ci yerdədir
UEFA “Atletiko Madrid”i 15 min avro cərimələyib
01:12
Dünya futbolu

UEFA “Atletiko Madrid”i 15 min avro cərimələyib

UEFA Londondan gələn qonaqlara “xoş gəlmisiniz” kimi təsvir edilən hadisəyə diqqət çəkib
Karlo Ançelotti: “Daha çox şey istəyirik”
00:52
Dünya futbolu

Karlo Ançelotti: “Daha çox şey istəyirik”

İtaliyalı məşqçi 2025-ci ilin may ayından bəri milli komandaya rəhbərlik edir
Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasında “Matçın oyunçusu” mükafatlarının sayına görə liderlik edir
00:33
Dünya futbolu

Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasında “Matçın oyunçusu” mükafatlarının sayına görə liderlik edir

Xviça dörd oyunda “Matçın oyunçusu” seçilib
“Benfika” İngiltərə Premyer Liqasında Mourinyonun əvəzinə məşqçi tapıb
00:10
Dünya futbolu

“Benfika” İngiltərə Premyer Liqasında Mourinyonun əvəzinə məşqçi tapıb

Mediada Silvanın bir neçə aparıcı klub tərəfindən tələb olunduğu dəfələrlə qeyd olunub
“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər
14 May 23:50
Dünya futbolu

“Çelsi”nin oyunçuları Xabi Alonsonun baş məşqçi təyinatını dəstəkləyirlər

2026-cı ilin yanvarında “Real Madrid”dən ayrıldıqdan sonra ispaniyalı mütəxəssis klubsuz qalıb

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq