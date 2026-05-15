Peres əleyhinə qaldırılmış plakatlara görə azarkeşlərlə mübahisə edib - FOTO

“Real Madrid” azarkeşləri La Liqanın 36-cı turunda “Ovyedo”ya qarşı oyunda klub prezidenti Florentino Peresə qarşı pankartlar açıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun əvvəlində tribunada “Florentino, təcili get” plakatı peyda olub. Təhlükəsizlik işçiləri plakatı tez bir zamanda müsadirə ediblər.
Həmçinin tamaşaçıdan “Florentino günahkardır” yazılmış plakatı da müsadirə ediblər. Peresin özü də narazı qalıb və öz meydançasındakı azarkeşlərlə mübahisə edib.
Azarkeşlər həmçinin Madrid komandasının avtobusu “Santyaqo Bernabeu”ya yaxınlaşarkən onu və komandanın heyəti stadionda açıqlanarkən hücumçu Kilian Mbappeni fitə basıblar.
Peres daha əvvəl 2025/26 mövsümündə komandanın qarışıq nəticələri fonunda yeni klub prezidenti üçün erkən seçkilər elan etmişdi, lakin istefa verməkdən imtina etmişdi. Bu arada, 79 yaşlı ispaniyalı da seçkilərdə iştirak etmək niyyətindədir. Onun səlahiyyət müddəti 2029-cu ildə başa çatır.