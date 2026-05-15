UEFA “Atletiko Madrid”i 15 min avro cərimələyib

UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Komitəsi Çempionlar Liqasının yarımfinalının Londonun “Arsenal” komandasına qarşı ilk oyununda (1:1) baş verən insidentə görə “Atletiko Madrid”i 15.000 avro cərimələyib.
İdman.Biz bildirir ki, “Atletiko Madrid” azarkeşləri Metropolitano stadionunun tribunalarındakı meydana tualet kağızı da daxil olmaqla müxtəlif əşyalar atıblar.
UEFA Londondan gələn qonaqlara “xoş gəlmisiniz” kimi təsvir edilən hadisəyə diqqət çəkib. İntizam Komitəsi bu cür hərəkətləri təhlükəli hesab edib, çünki onlar oyunçuların və hakimlərin təhlükəsizliyinə təhdid yarada bilər.
Cərimə, Nəzarət, Etika və İntizam Orqanının yarış qaydalarının pozulması hallarını müəyyən edən hesabatına əsasən verilib.
Madrid klubu “Arsenal”a iki oyunun nəticəsinə görə uduzub və turnirdən kənarlaşdırılıb.