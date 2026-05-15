15 May 2026
İngiltərədə “Ən yaxşı gənc oyunçu” mükafatına namizədlər elan edilib

15 May 2026 05:16
İngiltərə Premyer Liqası sosial media hesabında 2025/26 Premyer Liqasının “Ən yaxşı gənc oyunçu” mükafatına namizədlərin siyahısını dərc edib.

İdman.Biz bildirir ki, 2025/26 Premyer Liqasının “Ən yaxşı gənc oyunçu” mükafatına namizədlər bunlardır:

Rayan Çerki (Mançester Siti);
Mateuş Fernandeş (Vest Hem);
Luis Holl (Nyukasl Yunayted);
Mikael Kayode (Brentford);
Eli Krupi (Bornmut);
Kobbi Maynu (Mançester Yunayted);
Niko O'Rayli (Mançester Siti);
Aleks Skott (Bornmut).

“Arsenal” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə 36 oyundan 79 xalla başçılıq edir. “Mançester Siti” ikinci (77), “Mançester Yunayted” isə üçüncü (65) yerdədir.

