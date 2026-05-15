Deşam İtaliya millisinə başçılıq edəcəyini istisna etməyib

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam italyan jurnalistin “Skuadra Adzurra”ya potensial təyinatı ilə bağlı sualını cavablandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 57 yaşlı məşqçi daha əvvəl 2026-cı il dünya çempionatından sonra Fransa millisindən ayrılacağını açıqlamışdı.
“Tezliklə sərbəst olacağam, bunu hamı bilir. Heç nəyi istisna etmirəm. Hazırda planlarımda bu yoxdur. Görək sonra nə olacaq”, - deyə “RMC Sport” Deşamdan sitat gətirib.
Fransalı məşqçi 2012-ci ilin yayından bəri milli komandaya rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında Fransa 2018-ci il dünya çempionu olub və DÇ-2022-nin finalına çıxaraq orada Argentinaya məğlub olub.