16 May 2026
Nəriman Axundzadədən “Kolambus Kryu”da gözləntilər nələrdir? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

16 May 2026 12:32
Nəriman Axundzadə MLS-də uyğunlaşma prosesini davam etdirir. Hücumçu ABŞ-nin futbol reallığına və “Kolambus Kryu” klubuna tədricən alışır, klubda isə artıq onun böyük potensialından və komandanın gələcəyində mühüm rol oynaya biləcəyindən danışırlar. Lakin hazırda ona müəyyən mənada oyun praktikası çatmır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Amerika liqasının ən sistemli klublarından birinə keçid gənc futbolçunun karyerasında mühüm mərhələ olub və ABŞ-də ona uzunmüddətli perspektivli layihə kimi yanaşılır. “Kolambus Kryu” klubunda gizlətmirlər ki, Axundzadənin yalnız mərkəz hücumçusu kimi deyil, həm də universal hücumçu kimi inkişafına ümid bəsləyirlər. Komandanın baş məşqçisi Henrik Rydström bildirib ki, yeni transfer eyni anda bir neçə mövqedə oynamaq bacarığına malikdir və bu, müasir hücum futbol modeli üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Bununla yanaşı, çalışdırıcı futbolçunun adaptasiya prosesini sürətləndirmək niyyətində deyil. Məşqçilər korpusu oyunçunun yeni mühitdə potensialını tam şəkildə ortaya qoyması üçün onun mərhələli inkişafına üstünlük verir. “Biz Nərimanla ehtiyatlı davranacağıq”, – deyə Rüdström futbolçunun məşqlərdəki fəaliyyətini və meydandakı əzmkarlığını şərh edərkən bildirib.

Bu isə çox şeyi izah edir. Axundzadə MLS-də indiyədək altı matçda meydana çıxıb və onun ümumi oyun müddəti 31 dəqiqə təşkil edib. O, həmçinin kubok görüşündə start heyətində meydana çıxaraq matçı sonadək keçirib və komandasının 1/4 finala yüksəlməsinə kömək edib. Hücumçunun ABŞ-də artıq şəxsi azarkeşləri də yaranmağa başlayıb. Həmyerlilərimizdən biri olan Ceyhun Əlizadə son oyunlardan birindən sonra Nərimana ləvəngi hədiyyə edib.

Klubda hücumçunun ilk dönəmdəki çıxışından razıdırlar. Onun çevikliyi, texnikası, topsuz fəallığı və xətlər arasında açılmaq bacarığı xüsusi qeyd olunur. Klub mütəxəssislərinin fikrincə, məhz bu keyfiyyətlər futbolçunun MLS-in intensiv oyun üslubuna tez uyğunlaşmasına imkan verir.

Düzdür, bunun fonunda “Kolambus Kryu” klubunun çempionatdakı vəziyyəti o qədər də ürəkaçan deyil. Şərq Konfransında hazırkı 13-cü yer Ohayo təmsilçisinin hələ də sabit çıxış etmədiyini göstərir. Komanda məşqçilər korpusunda və oyun fəlsəfəsində baş verən dəyişikliklərdən sonra yenilənmə və yenidənqurma dövrünü yaşayır. Belə şəraitdə gənc futbolçulara üstünlük verilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Klubda anlayırlar ki, Avropadan gələn futbolçunun uyğunlaşması zaman tələb edir, buna görə də azərbaycanlı hücumçu üzərində təzyiq minimum səviyyədə saxlanılır.

“Kolambus Kryu”nun baş meneceri İssa Tall da futbolçunun potensialını yüksək qiymətləndirib. Klub rəhbərliyi hesab edir ki, Axundzadə sürəti və universallığı sayəsində komandanın hücum xəttinə yeni variantlar əlavə edə bilər. “Qarabağ” klubundakı uğurlu çıxışlardan və Çempionlar Liqasındakı oyunlardan sonra Axundzadə tamamilə fərqli futbol mədəniyyətində özünü göstərmək imkanı qazanıb. Burada fiziki intensivlik və yüksək oyun tempi xüsusi önəm daşıyır.

Buna baxmayaraq, Axundzadədən gözləntilər yüksək olaraq qalır. MLS-də əmindirlər ki, düzgün inkişaf yolu keçəcəyi halda o, Şimali Amerikada Azərbaycan futbolunun seçilən simalarından birinə və “Kolambus Kryu” komandasının hücum xəttinin vacib elementinə çevrilə bilər.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
