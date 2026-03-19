UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/4 finala yüksələn bütün komandalar müəyyənləşəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 final mərhələsində yeddi qarşılaşma keçiriləcək.
Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Avropa Liqası
1/8 final, cavab görüşləri
19 mart
21:45. “Frayburq” - “Genk”
(İlk oyun 0:1)
21:45. “Lion” - “Selta Viqo”
(İlk oyun 1:1)
21:45. “Midtyulland” - “Nottingem Forest”
(İlk oyun 1:0)
23:59. “Roma” - “Bolonya”
(İlk oyun 1:1)
23:59. “Aston Villa” - “Lill”
(İlk oyun 1:0)
23:59. “Real Betis” - “Panatinaikos”
(İlk oyun 0:1)
23:59. “Portu” - “Ştutqart”
(İlk oyun 2:1).