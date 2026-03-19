19 Mart 2026
UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

19 Mart 2026 10:07
UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/4 finala yüksələn bütün komandalar müəyyənləşəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 final mərhələsində yeddi qarşılaşma keçiriləcək.

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Avropa Liqası
1/8 final, cavab görüşləri
19 mart
21:45. “Frayburq” - “Genk”
(İlk oyun 0:1)

21:45. “Lion” - “Selta Viqo”
(İlk oyun 1:1)

21:45. “Midtyulland” - “Nottingem Forest”
(İlk oyun 1:0)

23:59. “Roma” - “Bolonya”
(İlk oyun 1:1)

23:59. “Aston Villa” - “Lill”
(İlk oyun 1:0)

23:59. “Real Betis” - “Panatinaikos”
(İlk oyun 0:1)

23:59. “Portu” - “Ştutqart”
(İlk oyun 2:1).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq
10:37
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO
10:22
Futbol

Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO

Messi-Ronaldu rəqabəti davam edir
Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb
10:13
Futbol

Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

Komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək
“Qalatasaray”ın ulduzu ağır zədələndi - “Enfild Roud”da qorxulu anlar
09:52
Dünya futbolu

“Qalatasaray”ın ulduzu ağır zədələndi - “Enfild Roud”da qorxulu anlar

Noa Lanq reklam lövhələrinə çırpıldıqdan sonra barmağında qopma ilə xəstəxanaya aparıldı
Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub
09:08
Dünya futbolu

Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub

Tibo “Bavariya”ya qarşı UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçlarını buraxa bilər
“Barselona” Çempionlar Liqasında 10 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb
07:11
Dünya futbolu

“Barselona” Çempionlar Liqasında 10 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

Çempionlar Liqasının 1/8 finalında “Barselona” “Nyukasl Yunayted”i 7:2 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub