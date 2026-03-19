UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq

UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 final mərhələsində səkkiz qarşılaşma baş tutacaq.
Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Konfrans Liqası
1/8 final, cavab oyunları
19 mart
21:45. AEK - “Selye”
(İlk oyun 4:0)
21:45. “AEK Larnaka” - “Kristal Palas”
(İlk oyun 0:0)
21:45. “Maynts 05” - “Siqma Olomouts”
(İlk oyun 0:0)
21:45. “Rakuv” - “Fiorentina”
(İlk oyun 1:2)
23:59. “Rayo Valyekano” - “Samsunspor”
(İlk oyun 3:1)
23:59. “Şaxtyor Donetsk” - “Lex”
(İlk oyun 3:1)
23:59. “Sparta” - “AZ Alkmaar”
(İlk oyun 1:2)
23:59. “Strasburq” - “Riyeka”
(İlk oyun 2:1).