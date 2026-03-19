19 Mart 2026
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq

19 Mart 2026 10:37
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq

UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 final mərhələsində səkkiz qarşılaşma baş tutacaq.

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Konfrans Liqası
1/8 final, cavab oyunları
19 mart
21:45. AEK - “Selye”
(İlk oyun 4:0)

21:45. “AEK Larnaka” - “Kristal Palas”
(İlk oyun 0:0)

21:45. “Maynts 05” - “Siqma Olomouts”
(İlk oyun 0:0)

21:45. “Rakuv” - “Fiorentina”
(İlk oyun 1:2)

23:59. “Rayo Valyekano” - “Samsunspor”
(İlk oyun 3:1)

23:59. “Şaxtyor Donetsk” - “Lex”
(İlk oyun 3:1)

23:59. “Sparta” - “AZ Alkmaar”
(İlk oyun 1:2)

23:59. “Strasburq” - “Riyeka”
(İlk oyun 2:1).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Virts “Liverpul”un rekordunu yenilədi
10:52
Futbol

Virts “Liverpul”un rekordunu yenilədi

Almaniyalı yarımmüdafiəçi Çempionlar Liqasında klub tarixində ən yaxşı göstəriciyə imza atıb
Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO
10:22
Futbol

Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO

Messi-Ronaldu rəqabəti davam edir
U-19 yığmasının AÇ seçmə mərhələsi heyəti müəyyənləşdi: “Barselona”nın oyunçusu millidə
10:13
Futbol

U-19 yığmasının AÇ seçmə mərhələsi heyəti müəyyənləşdi: “Barselona”nın oyunçusu millidə

Komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək
UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir
10:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
“Qalatasaray”ın hücumçusu Viktor Osimhenin qolu sınıb - VİDEO
09:52
Dünya futbolu

“Qalatasaray”ın hücumçusu Viktor Osimhenin qolu sınıb - VİDEO

Nigeriyalı forvardın qoluna gips qoyulub
Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub
09:08
Dünya futbolu

Tibo Kurtuanın səhhəti ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub

Tibo “Bavariya”ya qarşı UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final matçlarını buraxa bilər

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib