18 Mart 2026 02:12
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Afrika Millətlər Kubokunun nəticələri finaldan iki ay sonra nəzərdən keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Afrika Futbol Konfederasiyası (CAF) Mərakeşin apellyasiya şikayətini təmin etdiyini və 98-ci dəqiqədə Brahim Diaza qarşı qayda pozuntusuna görə təyin olunmuş penaltidən sonra meydanı tərk etdiyinə görə Seneqala 3:0 hesablı məğlubiyyət verdiyini açıqlayıb.

Matç 13 dəqiqə sonra davam etmiş və Seneqalın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı.

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib. Şura CAF Reqlamentinin 84-cü maddəsinə rəhbər götürüb.

