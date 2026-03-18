Pep Qvardioladan acınacaqlı rekord: Tarixdə ilk mütəxəssis oldu

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının baş məşqçisi Pep Qvardiola Çempionlar Liqasında heç də xoş olmayan tarixi bir ilkə imza atıb. Təcrübəli mütəxəssis turnir tarixində eyni komanda tərəfindən ardıcıl üç mövsüm mübarizədən kənarlaşdırılan ilk baş məşqçi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qvardiolanın “qənimi” Madridin “Real” klubu olub. “Kral klubu” son üç ildə hər dəfə ispan məşqçinin planlarını alt-üst etməyi bacarıb.
Qeyd edək ki, bu uğursuz seriya 2023/2024 mövsümündən başlayaraq cari ilə qədər davam edib. Hər üç qarşılaşmada “Mançester Siti” favorit göstərilsə də, Madrid təmsilçisi Qvardiolanı turnirin həlledici mərhələlərindən kənarda qoyublar.
Son oyundan sonra Qvardiola "Real"ın müdafiəçisi Rüdigerlə münaqişə ilə də gündəmə gəlib.