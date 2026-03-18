18 Mart 2026
AZ

"Neftçi" klubunun yaradılmasından 89 il ötür - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 Mart 2026 13:13
101
“Neftçi” klubunun yaradılmasından 89 il ötür - VİDEO

“Neftçi” klubunun yaradılmasından 89 il ötür.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycanın ən köklü klubu 1937-ci ildə yaradılıb, 1968-ci ilədək “Neftyanik” adlandırılıb. Rəngləri “ağ-qara” olan komandamızın “Flaqman”, “Xalq komandası” və “Neftçilər” kimi ləqəbləri var.

“Neftçi” yaradıldığı 1937-ci ildə SSRİ çempionatında çıxış edib. İlk dəfə 1949-cu ildə SSRİ çempionatının Güclülər dəstəsində iştirak etmək hüququ qazanan “Flaqman” 1950, 1960-1972, 1977-1988-ci illərdə də bu dəstədə mübarizə aparıb. Komanda bu dönəmdə ən böyük uğuruna 1966-cı ildə 3-cü yeri tutaraq bürünc medallar qazanmaqla imza atıb. “Ağ-qaralar” 1967, 1968, 1970, 1971-ci illərdə SSRİ Kubokunun yarımfinalçısı, 1988-ci ildə isə SSRİ Futbol Federasiyası Kubokunun finalçısı olub.

Ölkədə ən böyük azarkeş ordusuna malik olan “Neftçi” 9 dəfə - 1992, 1996, 1997, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 və 2021-ci illərdə Azərbaycan çempionatının qızıl medallarına sahib çıxıb. “Xalq komandası” 6 dəfə ölkə kubokunun (1995, 1996, 1999, 2004, 2013, 2014), 2 dəfə isə Superkubokun (1993, 1995) qalibi olub. 2006-cı ildə isə “Birlik Kuboku”nu başı üzərinə qaldırıb.

“Neftçi” 2012/2013 mövsümündə UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmaqla Azərbaycan futbolu tarixində ilkə imza atıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb
13:41
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb

Turun “Karvan-Yevlax” - “Zirə” qarşılaşmasını hakim Rəşad Əhmədov idarə edəcək
İslam Kərimov: “Anatoli Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır”
13:25
Azərbaycan futbolu

İslam Kərimov: “Anatoli Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır”

Turnir uşaq futbolunun inkişafına həsr olunur
AFFA-nın nümayəndəsi “Barselona” - “Nyukasl” matçına təyinat alıb
11:28
Futbol

AFFA-nın nümayəndəsi “Barselona” - “Nyukasl” matçına təyinat alıb

Qarşılaşmanı Fransadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
AFFA nümayəndələri UEFA-nın təşkil etdiyi seminara qatılıblar - FOTO
10:21
Azərbaycan futbolu

AFFA nümayəndələri UEFA-nın təşkil etdiyi seminara qatılıblar - FOTO

Buxarestdə keçirilən tədbirdə oyun təhlili və müasir tendensiyalar müzakirə olunub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə
09:20
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
“Turan Tovuz”un və “Şamaxı”nın oyunçuları ölkələrinin millilərinə dəvət alıblar
17 Mart 23:08
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un və “Şamaxı”nın oyunçuları ölkələrinin millilərinə dəvət alıblar - YENİLƏNİB

Alfons Mabula Msanqa Tanzaniya yığmasının heyətinə dəvət alıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb