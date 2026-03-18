Knutsen və Borgesdən fərqli açıqlamalar: biri məyus, digəri qürurlu

18 Mart 2026 12:58
“Budö Qlimt”in baş məşqçisi Xyetil Knutsen və “Sportinq”in çalışdırıcısı Rui Borges Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunundan sonra fikirlərini bölüşüblər.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Knutsen komandasının 0:5 hesablı məğlubiyyətini belə şərh edib:

“Biz futbol oynamadıq, oyunun nəticəsini düşünərək çıxış etdik və bu yük bizim üçün çox ağır oldu. “Sportinq” isə heç nədən çəkinmədən meydana çıxdı, biz isə hər topa toxunuşda nəticələri fikirləşirdik. Bu da bizi passiv etdi. Niyə belə olduğunu dəqiq deyə bilmərəm, amma nadir hallarda hansısa konstruktiv oyun göstərə bildik. Biz öz kimliyimizdən çox uzaq idik”.

“Sportinq”in baş məşqçisi Rui Borjeş isə qələbədən sonra komandası ilə qürur duyduğunu bildirib:

“Biz “Budö Qlimt”in nəyə qadir olduğunu bilirdik, amma bu gün ən yaxşı “Sportinq”i gördük. İlk məşqdən komanda daxilində birlik hiss olunurdu. Enerji tam fərqli idi və xüsusi nəsə etmək istəyimiz sonsuz idi. Azarkeşlərin dəstəyi ilə bunun xüsusi bir axşam olacağını hiss edirdim. Hətta 2:0 qalib gəlsəydik belə, yenə də komandamla qürur duyardım. Bu nəticə inam, qətiyyət və oyuna qoyduğumuz intensivliyin nəticəsidir”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb
13:41
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb

Turun “Karvan-Yevlax” - “Zirə” qarşılaşmasını hakim Rəşad Əhmədov idarə edəcək
“Bayern”də qapıçı qalmadı: Dünya nəhəngi Çempionlar Liqasında qanunları poza bilər
13:36
Futbol

“Bayern”də qapıçı qalmadı: Dünya nəhəngi Çempionlar Liqasında qanunları poza bilər

Leonard Preskotun “Atalanta”ya qarşı oynaması üçün ailəsindən və məktəbindən xüsusi icazə tələb olunur
İslam Kərimov: “Anatoli Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır”
13:25
Azərbaycan futbolu

İslam Kərimov: “Anatoli Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır”

Turnir uşaq futbolunun inkişafına həsr olunur
“Neftçi” klubunun yaradılmasından 89 il ötür - VİDEO
13:13
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” klubunun yaradılmasından 89 il ötür - VİDEO

“Neftçi” yaradıldığı 1937-ci ildə SSRİ çempionatında çıxış edib
Pep Qvardioladan acınacaqlı rekord: Tarixdə ilk mütəxəssis oldu
12:28
Futbol

Pep Qvardioladan acınacaqlı rekord: Tarixdə ilk mütəxəssis oldu

İspaniyalı baş məşqçi eyni rəqibə üç dəfə ardıcıl məğlub olaraq Çempionlar Liqası tarixinə düşüb
Okan Burukdan UEFA-ya sərt ittiham: “Bu qərar ədalətli deyil”
12:13
Futbol

Okan Burukdan UEFA-ya sərt ittiham: “Bu qərar ədalətli deyil”

“Qalatasaray”ın baş məşqçisi “Liverpul”la həlledici matç öncəsi azarkeş qadağasına üsyan edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb