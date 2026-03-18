Knutsen və Borgesdən fərqli açıqlamalar: biri məyus, digəri qürurlu

“Budö Qlimt”in baş məşqçisi Xyetil Knutsen və “Sportinq”in çalışdırıcısı Rui Borges Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunundan sonra fikirlərini bölüşüblər.
Knutsen komandasının 0:5 hesablı məğlubiyyətini belə şərh edib:
“Biz futbol oynamadıq, oyunun nəticəsini düşünərək çıxış etdik və bu yük bizim üçün çox ağır oldu. “Sportinq” isə heç nədən çəkinmədən meydana çıxdı, biz isə hər topa toxunuşda nəticələri fikirləşirdik. Bu da bizi passiv etdi. Niyə belə olduğunu dəqiq deyə bilmərəm, amma nadir hallarda hansısa konstruktiv oyun göstərə bildik. Biz öz kimliyimizdən çox uzaq idik”.
“Sportinq”in baş məşqçisi Rui Borjeş isə qələbədən sonra komandası ilə qürur duyduğunu bildirib:
“Biz “Budö Qlimt”in nəyə qadir olduğunu bilirdik, amma bu gün ən yaxşı “Sportinq”i gördük. İlk məşqdən komanda daxilində birlik hiss olunurdu. Enerji tam fərqli idi və xüsusi nəsə etmək istəyimiz sonsuz idi. Azarkeşlərin dəstəyi ilə bunun xüsusi bir axşam olacağını hiss edirdim. Hətta 2:0 qalib gəlsəydik belə, yenə də komandamla qürur duyardım. Bu nəticə inam, qətiyyət və oyuna qoyduğumuz intensivliyin nəticəsidir”.