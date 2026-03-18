18 Mart 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
18 Mart 2026 13:41
85
Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb

Misli Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

25-ci turun növbəti oyunu “Karvan-Yevlax” - “Zirə” arasında baş tutacaq. Oyunu Rəşad Əhmədov idarə edəcək. Turun son - “Turan Tovuz” - “Qəbələ” qarşılaşması isə Kamal Umudluya həvalə edilib.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü Dövrə, 25-ci tur
19 mart
15:00. “Karvan-Yevlax” - Zirə”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.
Yevlax şəhər stadionu

19:15. “Sabah” - “Sumqayıt”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Zöhrab Abbasov, Şirmamed Mamedov, Vüqar Həsənli.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva
“Bank Respublika Arena”

20 mart
15:00. “Kəpəz” - “Qarabağ”.
Hakimlər: Əli Əliyev, Elşad Abdullayev, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Namik Hüseynov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Yevlax şəhər stadionu

19:15. “Neftçi” - “İmişli”
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Elvin Bayramov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.
“Palms Sports Arena”

21 mart
16:00. “Turan Tovuz” - “Qəbələ”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Akif Əmirəli, Elçin Məsiyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Nicat İsmayıllı.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bayern”də qapıçı qalmadı: Dünya nəhəngi Çempionlar Liqasında qanunları poza bilər
13:36
Futbol

“Bayern”də qapıçı qalmadı: Dünya nəhəngi Çempionlar Liqasında qanunları poza bilər

Leonard Preskotun “Atalanta”ya qarşı oynaması üçün ailəsindən və məktəbindən xüsusi icazə tələb olunur
İslam Kərimov: “Anatoli Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır”
13:25
Azərbaycan futbolu

İslam Kərimov: “Anatoli Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır”

Turnir uşaq futbolunun inkişafına həsr olunur
“Neftçi” klubunun yaradılmasından 89 il ötür - VİDEO
13:13
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” klubunun yaradılmasından 89 il ötür - VİDEO

“Neftçi” yaradıldığı 1937-ci ildə SSRİ çempionatında çıxış edib
Knutsen və Borgesdən fərqli açıqlamalar: biri məyus, digəri qürurlu
12:58
Futbol

Knutsen və Borgesdən fərqli açıqlamalar: biri məyus, digəri qürurlu

“Budö Qlimt”in baş məşqçisi məğlubiyyəti izah etməkdə çətinlik çəkdi
Pep Qvardioladan acınacaqlı rekord: Tarixdə ilk mütəxəssis oldu
12:28
Futbol

Pep Qvardioladan acınacaqlı rekord: Tarixdə ilk mütəxəssis oldu

İspaniyalı baş məşqçi eyni rəqibə üç dəfə ardıcıl məğlub olaraq Çempionlar Liqası tarixinə düşüb
Okan Burukdan UEFA-ya sərt ittiham: “Bu qərar ədalətli deyil”
12:13
Futbol

Okan Burukdan UEFA-ya sərt ittiham: “Bu qərar ədalətli deyil”

“Qalatasaray”ın baş məşqçisi “Liverpul”la həlledici matç öncəsi azarkeş qadağasına üsyan edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb