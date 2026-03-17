Bir gecədə üç geridonüş olacaqmı? Çempionlar Liqasının 1/8 final cavab oyunlarının rəqabət - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunlarında maraqlı vəziyyət yaranıb - üç meydan sahibi ilk görüşlərdən sonra üç top fərqini aradan qaldırmalıdır.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu mərhələ üçün belə mənzərə olduqca nadir sayılır və demək olar nadir vəziyyət kimi qiymətləndirilir. Bu fonda Londondakı qarşılaşma xüsusilə seçilir - burada ilk oyundan sonra intriqa demək olar tam şəkildə qorunub.
“Mançester Siti” - “Real Madrid”
Bugünkü meydan sahibləri arasında ən çətin sınaq məhz "Mançester Siti"ni gözləyir. Madriddə 0:3 hesablı məğlubiyyətdən sonra Pep Qvardiolanın komandası demək olar ki, ideal 90 dəqiqə keçirməlidir. Üç top fərqi yalnız oyunu əlavə vaxta aparacaq, mərhələni keçmək üçün isə ingilislər dörd top fərqi ilə qalib gəlməlidir.
Rəqibin statusu da əlavə təzyiq yaradır. “Real Madrid” belə qarşılaşmaları hesab üstünlüyü ilə oynamağı yaxşı bacarır. Bununla yanaşı, madridlilər itkisiz deyil – Ferlan Mendi zədə səbəbindən oynamayacaq. “Mançester Siti” üçün əsas sual təkcə erkən qol deyil, həm də oyunun gedişində balansı qorumaqdır.
“Çelsi” - PSJ
Mançesterdə "Real"a qarşı möcüzə tələb olunursa, Londonda "Çelsi" demək olar ki, trillerə çevrilmiş cütün taleyini xilas etməyə çalışacaq. Parisdə 2:5 hesablı məğlubiyyət ingilislər üçün səhv etmək imkanını minimuma endirib.
Bu cütdə hadisələr daha xaotik və dinamik görünür. "Çelsi" emosional oyun sərgiləyə bilir, lakin heyətlə bağlı problemlər var – Riz Ceyms oynamayacaq, Malo Qusto və Filip Yorgensen isə sual altındadır. PSJ üçün əsas məqsəd start təzyiqini dəf etmək və oyunu açıq hücum mübadiləsinə çevirməməkdir. Baş məşqçi Luis Enrike də qeyd edib ki, pley-offun cavab oyunları çox vaxt ilk matçlardan fərqli ssenari üzrə keçir.
"Sportinq" - "Bodo-Qlimt"
"Sportinq" üçün vəzifə aydındır, amma çətindir. Norveçdə 0:3 hesablı məğlubiyyətdən sonra lissabonlular oyunun ilk dəqiqələrindən yüksək temp diktə etməli və riskə getməlidir. Eyni zamanda, "Bodo-Qlimt"ə əks-hücum üçün boşluq verməmək vacibdir.
Bu cütdə maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, "Sportinq" Avropa nəhəngi ilə yox, nisbətən daha az tanınan rəqiblə mübarizə aparır. Lakin hazırkı "Bodo-Qlimt" artıq sürpriz deyil, sistemli və özünəinamlı komandadır. Portuqaliyalıların ümidləri ev amili və erkən qolla psixoloji üstünlük qazanmaqdır.
“Arsenal” - "Bayer"
Ümumi fonla müqayisədə bu cütlük daha klassik futbol qarşılaşması təsiri bağışlayır. Almaniyada 1:1 hesablı heç-heçədən sonra hər şey demək olar yenidən başlayır. “Arsenal”ın kiçik üstünlüyü öz meydanı və ilk oyunda Kay Havertsin son dəqiqələrdə vurduğu penalti sayəsində məğlubiyyətdən qaçmasıdır.
Bu görüşdə emosiyadan çox intizam həlledici ola bilər. “Bayer” strukturlaşmış oyun sərgiləyir, “Arsenal” isə tempi artırmağa çalışır. Heç bir tərəf üçün ümidsizlik hiss olunmur və bu səbəbdən bu qarşılaşma günün ən gərgin duellərindən biri ola bilər. Buna baxmayaraq, "topçular" həm qrup mərhələsindəki çıxışına, həm də İngiltərə Premyer Liqasındakı liderliyinə görə daha şanslı görünür.