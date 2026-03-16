İtaliya klubuna transfer olunan azərbaycanlı: “Azərbaycanda futbolun səviyyəsi yüksəkdir”

Bu günlərdə Azərbaycan əsilli qazaxıstanlı Ömər Muradov İtaliyanın “Bolonya” klubuna transfer edilib.
İdman.Biz bildirir ki, Ömərin atası Şuşadan olsa da, özü Qazaxıstanda dünyaya gəlib.
Daha əvvəl Muradovun “Bolonya”" ilə müqaviləsinin üç mövsümlük olacağı bildirilirdi. Müqavilədə 15 milyon avroluq satın alma bəndi də var. Ömər Muradov ötən yay “Araz-Naxçıvan”ın U19 komandasına keçib.
Vesti.kz-ə verdiyi müsahibədə 18 yaşlı yarımmüdafiəçi futbol karyerasının necə inkişaf etdiyini – “Kayrat” strukturundan tutmuş Azərbaycanın futbol akademiyalarına və İtaliya A Seriyası klubunun marağına qədər necə inkişaf etdiyini danışıb.
- Ömər, sən Almatıdansan; “Kayrat” akademiyasında məşq etmisən, elə deyil?
- Bəli, mən Almatıda anadan olub böyümüşəm. “Kayrat”da çox kiçik idim və təxminən bir il yarım orada qaldım. Sonra başqa bir məktəbə keçdim, orada məşqçi İqor Çuçmanın olduğu məktəb var idi. Onun komandası var idi.
- 15 yaşında Azərbaycana köçdün?
- Bir az erkən. Əvvəlcə “Neftçi”yə qoşuldum. Amma bir problem var idi: o yaşda olan qazaxıstanlı oyunçuların FİFA lisenziyası yoxdur. Lisenziya almaq üçün ya milli komandada oynamalı, ya da xarici liqaya getməlisən. Bu lisenziyadan dəfələrlə imtina edildi və mən səkkiz ay gözlədim. Nəhayət, lisenziyanı aldıq və sonra çempionatda oynaya bildim. Dərhal “Zirə”yə getdim və oynadım.
Sonra Türkiyəyə getdim, üçüncü diviziona, U-17 çempionatına. Orada bir çox klub mənimlə danışırdı. Amma Türkiyədə mənə yaşayış icazəsi vermədilər. Sonra “Sumqayıt”ın direktoru atama zəng edib məni dəvət etmək istədiyini dedi. Bizə dedilər ki, əgər uyğun olsam, dərhal müqavilə imzalayacağıq. Və belə oldu: sənədləri topladıq və mən “Sumqayıt”la yeniyetmələr arasında çempion oldum.
- “Bolonya” səni necə tapdı?
- Hər şey vasitəçi vasitəsilə profilim və ən yaxşı anlarım məşhur italyan agenti Mario Giuffredi ilə çatanda başladı. O, yanıma gəldi, keyfiyyətlərimi bəyəndi və biz, necə deyərlər, əməkdaşlıq etməyə başladıq. Sonra o, mənim adımdan İtaliya klubları ilə işləməyə başladı.
Əvvəlcə “Bari” və “Piza” ilə söhbətlər oldu. Amma heç nə konkret deyildi, sadəcə maraq var idi. Sonra gözlənilmədən “Milan” ortaya çıxdı və bu, sürpriz oldu: mən özüm də “Milan” azarkeşiyəm. Hətta “Milan”ın idman direktoru Ceffri Monkada ilə Zoom vasitəsilə danışdıq. Hər şey onların məni “Milan”ın gənclər komandasına transfer etmək istəməsinə doğru gedirdi.
Amma sonra birdən “Bolonya” ortaya çıxdı və mən də Vinçentso İtaliano (komandanın baş məşqçisi) ilə şəxsi söhbətim oldu. Orada hər şey çox spesifik idi; İtaliano mənə hər şeyi ətraflı izah etdi. Stefano Morrone (“Bolonya”nın gənclər komandasının məşqçisi) də icazə verdi; o, məşqlərimi və oyunlarımı izlədi. Amma mənimlə bağlı bütün bu işlərə klubun idman direktoru Marko Di Vayo başladı. O, məni oyunçu kimi bəyəndi, kluba dəvətimi qeyd etdi və sonra İtaliano da mənə müsbət qiymət verdi.
Vəziyyət belədir. 2027-ci ilin yayında rəsmi olaraq “Bolonya” oyunçusu kimi təqdim olunmalıyam. Mütləq italyan dilini öyrənməliyəm. Kluba gəldikdən sonra altı ay Primaverada (“Bolonya”nın gənclər komandası) keçirəcəyəm və sonra heç bir icarə olmadan dərhal əsas heyətə yüksələcəyəm.
Amma o vaxta qədər Azərbaycanda oynayacağam. Bəli, artıq 18 yaşım var; Avropada transferlər bu yaşda edilir, amma “Bolonya” vəziyyət belədir. Amma mənim üçün fərqi yoxdur; əsas məsələ Qazaxıstanı yüksək beynəlxalq səviyyədə təmsil etmək və oynamaqdır.
- Niyə gənclər milli komandalarına çağırılmamısan? Qazaxıstan Futbol Federasiyası (QFF) səninlə və ya valideynlərinlə əlaqə saxlayıb?
- Milli komandaların heç birindən zəng almamışam, ona görə də orada nə baş verdiyini bilmirəm.
- Səni Azərbaycan gənclər komandalarına cəlb etməyə çalışıblar?
- Bir vaxtlar məni təlim-məşq toplanışlarından birinə çağırmaq istədilər, amma sonra Qazaxıstan vətəndaşı olduğumu bildilər. Düzü, Azərbaycanda bir çox insan məndən soruşur ki, niyə Qazaxıstanda mənə fikir vermirlər, niyə çağırmırlar.
- Heç vətəndaşlığını dəyişməyi düşünmüsənmi?
- Bu barədə düşünmürəm. Atam mənə deyir ki, futbola diqqət yetirim, çox çalış, sonra hər şey olacaq. Amma təbii ki, Qazaxıstan milli komandası məni çağırsa, qərar verəcəyik.
- Sən mərkəz hücumçu yarımmüdafiəçisisən. De görüm, futbolda bənzəmək istəyirsən?
- Oynaya biləcəyim iki mövqe var: 10 nömrəli və ya 8 nömrəli. Mənim kumirlərim arasında birincisi, əlbəttə ki, Messi, ikincisi Roberto Baccio və üçüncüsü Andrea Pirlodur.
- Azərbaycan və Qazaxıstandakı gənclər futbolunun səviyyəsini müqayisə edə bilərsinizmi və şərtlər nə ilə fərqlənir?
- Qazaxıstanda, eləcə də Azərbaycanda çox güclü oyunçularımız var. Amma Azərbaycanda intensivlik daha yüksəkdir, mənim fikrimcə, oyunçular bir az daha texnikidirlər, amma deyərdim ki, onlar hər şeydən əvvəl fiziki cəhətdən inkişaf etmişlər. Onların oyunçuları artıq Avropada – “Brügge” klubunda, “Barselona” akademiyasında və digər komandalarda oynayırlar.
İnfrastruktur baxımından Qazaxıstana ildə iki dəfə gedirəm və əsasən yalnız “Kayrat”da şərait var. Azərbaycanda hər klubun yaxşı imkanları, meydançaları və bütün lazımi şəraiti var, ona görə də bu baxımdan burada səviyyə də daha yüksəkdir.
- Yəqin ki, “Qarabağ”ın bir çox oyununu görmüsünüz, amma “Kayrat” da bu Çempionlar Liqasında oynayıb. Sizcə, Almatı klubu indiyə qədər “Qarabağ”dan nədə geridədir?
- “Kayrat” mənim doğma şəhər komandamdır, amma onlar Çempionlar Liqası səviyyəsində oynamağa yeni başlayıblar, ona görə də hələ də buna öyrəşməliyəm. Əlbəttə ki, Dastan Satpayev fərqlənir. Yeri gəlmişkən, əvvəllər birlikdə oynamışıq. O, əsl incidir və mən onun üçün çox sevinriəm. Uşaq vaxtı ünsiyyətimiz var idi, amma indi yox. Ümid edirəm ki, Dastan və mən də daxil olmaqla yeni nəsil Qazaxıstan oyunçuları böyük turnirlərdə - Avropa Çempionatında və Dünya Kubokunda oynayaraq özlərinə ad qazana biləcəklər.
- Bu yaxınlarda Almaniya millisinin hücumçusu Nik Voltemade ilə söhbətinizi paylaşdın. Necə tanış oldunuz?
- Düzünü desəm, özüm də şoka düşdüm. O, özü mənə yazdı, “Bolonya” ilə müqavilə imzalamağım münasibətilə təbrik etdi, mənə futbol köynəyini göndərdi və həmçinin məndən futbol köynəyimi gözlədiyini dedi.