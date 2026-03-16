16 Mart 2026
“Azərbaycanlı futbolçuların adlarını tələffüz etməkdə çətinlik çəkirəm” - Ruy Jorjenin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

16 Mart 2026 15:47
“Azərbaycanlı futbolçuların adlarını tələffüz etməkdə çətinlik çəkirəm” - Ruy Jorjenin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Azərbaycanlı futbolçularla tanışam, amma adlarını tələffüz etməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm”.

Bu sözləri Azərbaycanın 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin yeni baş məşqçisi təyin edilən Ruy Jorje təqdimat mərasimində İdman.Biz-ə verdiyi açıqlamada deyib.

Portuqaliyalı mütəxəssis qeyd edib ki, doğum tarixi 2007-ci ilə qədər olan azərbaycanlı futbolçularının əksəriyyətini tanıyır, onların hansı klublarda oynadığından xəbərdardır.

“Çempionat oyunlarını baxıb, bir çox oyunçunu dəyərləndirmişik. Eyni zamanda, klublarla təmas quraraq alt yaş qruplarında top qovan futbolçuların məlumatlarını istəmişik. Lakin, hələlik, həmin futbolçular haqqında dərindən məlumat verə bilmərik” – deyə Ruy Jorje bildirib.

