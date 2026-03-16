16 Mart 2026
AZ

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqaviləsinin müddəti bəlli olub

Futbol
Xəbərlər
16 Mart 2026 14:28
117
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqaviləsinin müddəti bəlli olub

Azərbaycanın 20 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasının baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqavilə müddəti açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis mətbuat konfransında bildirib ki, “qarşıdakı 1 il 7 ay ərzində dəyərli təcrübə toplaya bilərik və bu müddət ərzində bərabər addımlayacağıq”.

O, komandada işləməyin onun üçün böyük qürur olduğunu vurğulayıb:

“Uğur qazanmaq oyunçuların istəyindən və əzmkarlığından asılıdır. Əgər bunları bacara bilsək, nailiyyətlər əldə edə bilərik. Buraya gəlməzdən əvvəl Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi Fernandu Santuşla danışmışdım. O, həm ölkə, həm də insanlarla bağlı xoş sözlər söyləmişdi. İlk gündən gördüm ki, onun dedikləri tamamilə doğru idi”.

İdman.Biz
Məqalədə:

