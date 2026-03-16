16 Mart 2026
Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib

16 Mart 2026 11:00
Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib

“Qarabağ”ın futbolçusu Musa Qurbanlı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 100-cü oyununu keçirib.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hücumçunun yubileyi Azərbaycan Premyer Liqasının 24-cü turuna təsadüf edib.

O, “Zirə” ilə səfər görüşünün (3:1) 85-ci dəqiqəsində meydana daxil olub.

M.Qurbanlı Premyer Liqada 2020/2021 mövsümündə debüt edib. Yalnız 2 klubda çıxış edən forvard bu matçlarda 42 qola imza atıb. O, “Qarabağ”da 91 (41 qol), “Zirə”də 9 (1 qol) oyun keçirib.

Qeyd edək ki, Musa Qurbanlı turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 452-ci futbolçu olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı” Premyer Liqada 300-cü, tarixində 400-cü qələbəsini qazanıb
12:13
Futbol

“Şamaxı” Premyer Liqada 300-cü, tarixində 400-cü qələbəsini qazanıb

“Sumqayıt”la səfər matçı klubun yubiley qələbələrini rəsmiləşdirdi
“Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltiyə çatdı
11:45
Futbol

“Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 150-ci penaltiyə çatdı

34 mövsümdə vurulan 150 zərbənin 120-si qolla nəticələnib
Tudor “Liverpul”un məşqçisini köməkçisi ilə səhv salıb - VİDEO
11:27
Futbol

Tudor “Liverpul”un məşqçisini köməkçisi ilə səhv salıb - VİDEO

İngiltərə mediası kameralara düşmüş maraqlı epizodu müzakirə edir
“Turan Tovuz”un qapıçısının quru seriyası qırıldı
10:43
Futbol

“Turan Tovuz”un qapıçısının quru seriyası qırıldı

Rəhman Hacıyevin qoluna qədər Sergey Samok 812 quru dəqiqə keçirib
Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ
10:30
Futbol

Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, rahatlıq olmamalıdır
Qavi: “Flik mənə bir ata kimi yaxın oldu”
10:15
Futbol

Qavi: “Flik mənə bir ata kimi yaxın oldu”

204 günlük fasilədən sonra yaşıl meydanlara dönən yarımmüdafiəçi hisslərini paylaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub