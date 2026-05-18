Amin Seydiyev: “Hamımızın qarşısında bir hədəf var idi”

“Hamımızın qarşısında bir hədəf var idi – çempionluq”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri futbolpress.az-a “Sabah”ın futbolçusu Amin Seydiyev deyib.
“Sabah” 2025/26-cı illər mövsümündə Azərbaycan çempionu olub və paralel olaraq Azərbaycan Kubokunu qazanıb.
“İstər meydanda, istərsə də meydandan kənarda hər kəs bunun üçün əlindən gələni etməyə çalışdı”, - Seydiyev əlavə edib.
Futbolçu klubla bitməkdə olan müqaviləsinə də toxunub: “Hələlik bununla bağlı konkret nəsə yoxdur. İndi çempionluğu qeyd edirik. Digər məsələlərlə bağlı isə danışıqlar aparılacaq. Hələ necə olacağını bilmirəm”.