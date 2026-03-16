Yuri Vernidubdan sərt cavab: “Nə qədər istəsələr, provokasiyaya cəlb etsinlər”

16 Mart 2026 03:22
Misli Premyer Liqasının 24-cü turunda səfərdə “Qəbələ”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edən “Neftçi”nin baş məşqçisi Yuri Vernidub oyunsonrası mətbuat konfransında maraqlı açıqlamalarla yadda qalıb. Ukraynalı mütəxəssis komandasının çıxışından razılığını ifadə etməklə yanaşı, şəxsi həyatı və siyasi mövzularda yayılan iddialara da toxunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Vernidub ilk növbədə azarkeşlərə və rəqibə təşəkkür edib.

“Azarkeşlərimizə minnətdaram. Maraqlı oyun alındı. “Qəbələ” uduzsa da, onların futbolu xoşuma gəlir. Qəbələdə çox gözəl futbol mərkəzi və stadion var. Hakimlik belə davam edərsə, hər şey yaxşı olacaq. Avrokuboklara vəsiqə qazanmamağımız faciə olmaz, sadəcə xoşagəlməz hadisə olar. Mübarizə davam edir, qarşıda hələ 10 tur var. Uğur öz əlimizdədir”, - deyə baş məşqçi bildirib.

Təcrübəli məşqçi ötən turda “Turan Tovuz”un çalışdırıcısı Kurban Berdıyevlə görüşməsinin Ukrayna mətbuatında tənqid olunmasına da sərt reaksiya verib:

“Yazılanlar mənə maraqlı deyil. Bildiyim qədərilə Berdıyev türkməndir, neçə pasportu olduğunu bilmirəm. Müharibənin ilk günündə necə idimsə, indi də eləyəm. Mənim haqqımda yazanlar desinlər görək, son dörd ildə nə ediblər? Mənim 60 yaşım var, nə qədər istəsələr provokasiyaya cəlb etsinlər. Mən futboldayam və işimi görürəm”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Maykl Kerrikdən tarixi rekord: “Old Trafford”un yeni kralı
04:10
Futbol

Maykl Kerrikdən tarixi rekord: “Old Trafford”un yeni kralı

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi klub tarixində ardıcıl altı ev qələbəsi qazanan ilk mütəxəssis olub
Viktor Fontdan məğlubiyyət açıqlaması: “Biz məyusuq”
03:06
Futbol

Viktor Fontdan məğlubiyyət açıqlaması: “Biz məyusuq”

Prezident seçkilərində qalib gələn Joan Laporta 2031-ci ilə qədər klubun rəhbəri olacaq
Qavi uzunmüddətli zədədən sonra 10 dəqiqə oynadı
02:48
Futbol

Qavi uzunmüddətli zədədən sonra 10 dəqiqə oynadı

21 yaşlı futbolçu ilk dəfə 2023-cü ilin noyabrında İspaniya millisinin Gürcüstana qarşı oyununda dizindən ağır zədə almışdı
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Liqa 1: “Renn” evdə “Lill”ə uduzdu - YENİLƏNİB
02:13
Futbol

Liqa 1: “Renn” evdə “Lill”ə uduzdu - YENİLƏNİB

Ev sahibi üstün oyun göstərsə də, qələbə qazana bilməyib
Seriya A: “Milan” Romada büdrədi, “Latsio” minimal hesabla qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:55
Futbol

Seriya A: “Milan” Romada büdrədi, “Latsio” minimal hesabla qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qustav İsaksenin qolu “rossoneri”nin çempionluq yarışındakı mövqeyinə zərbə vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub