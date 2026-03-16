Yuri Vernidubdan sərt cavab: “Nə qədər istəsələr, provokasiyaya cəlb etsinlər”

Misli Premyer Liqasının 24-cü turunda səfərdə “Qəbələ”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edən “Neftçi”nin baş məşqçisi Yuri Vernidub oyunsonrası mətbuat konfransında maraqlı açıqlamalarla yadda qalıb. Ukraynalı mütəxəssis komandasının çıxışından razılığını ifadə etməklə yanaşı, şəxsi həyatı və siyasi mövzularda yayılan iddialara da toxunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Vernidub ilk növbədə azarkeşlərə və rəqibə təşəkkür edib.
“Azarkeşlərimizə minnətdaram. Maraqlı oyun alındı. “Qəbələ” uduzsa da, onların futbolu xoşuma gəlir. Qəbələdə çox gözəl futbol mərkəzi və stadion var. Hakimlik belə davam edərsə, hər şey yaxşı olacaq. Avrokuboklara vəsiqə qazanmamağımız faciə olmaz, sadəcə xoşagəlməz hadisə olar. Mübarizə davam edir, qarşıda hələ 10 tur var. Uğur öz əlimizdədir”, - deyə baş məşqçi bildirib.
Təcrübəli məşqçi ötən turda “Turan Tovuz”un çalışdırıcısı Kurban Berdıyevlə görüşməsinin Ukrayna mətbuatında tənqid olunmasına da sərt reaksiya verib:
“Yazılanlar mənə maraqlı deyil. Bildiyim qədərilə Berdıyev türkməndir, neçə pasportu olduğunu bilmirəm. Müharibənin ilk günündə necə idimsə, indi də eləyəm. Mənim haqqımda yazanlar desinlər görək, son dörd ildə nə ediblər? Mənim 60 yaşım var, nə qədər istəsələr provokasiyaya cəlb etsinlər. Mən futboldayam və işimi görürəm”.