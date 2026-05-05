Tyerri Anri Messi ilə Ronaldu arasındakı rəqabətdən danışıb

“Arsenal” və “Barselona”nın keçmiş hücumçusu Tyerri Anri Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu ilə Argentina kapitanı Lionel Messi arasındakı müqayisədən danışıb.
“Bu, səhvdir. Hər iki oyunundan zövq ala bildiyiniz halda, niyə onları ayırırsınız? Əlbəttə ki, mən Leo ilə oynamışam və onu sentimental səbəblərə görə seçəcəyəm, amma bu o demək deyil ki, mən nə vaxtsa Kriştianuya qarşı çıxış edəcəyəm. Onların hər biri futbolun zirvəsindədir. Onlar başqa planetdəndirlər. Onlar bir-birini daha da yaxşılaşdırdılar, məsələn, Nadal və Federer, Prost və Senna və idman tarixi boyunca digərləri. Kriştianu və Leo misilsizdirlər”, - “Marca” qəzeti Anrinin sözlərini sitat gətirir.