“Çelsi” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasa, oyunçuların maaşları dəyişəcək

“The Telegraph” qəzetinin məlumatına görə, klub gələn mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə, “Çelsi” oyunçularının maaşlarında ciddi azalmalar olacaq.
Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq oyunçulara təxminən 20% maaş bonusu təmin edir.
London klubu ardıcıl altı Premyer Liqa oyununda məğlub olub və 48 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu yerdədir. Onlar beşinci yerdən 10 xal geridədirlər ki, bu da onları gələn mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandıracaq. Buna görə də, “Çelsi”nin Avropanın ən yaxşı klub yarışına vəsiqə qazanmaq üçün yeganə şansı altıncı yeri tutmaq və Avropa Liqasında “Aston Villa”ya qarşı qələbəyə ümid etməkdir.