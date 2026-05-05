5 May 2026
AZ

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Mayli mövsümün qalan hissəsini buraxacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 May 2026 21:48
102
“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Mayli mövsümün qalan hissəsini buraxacaq

“Nyukasl Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Lyuis Mayli zədə səbəbindən komandanın mövsümün son oyunlarını buraxacaq.

İdman.Biz bildirir ki, klub bu barədə sosial mediada məlumat verib.

Çərşənbə axşamı məşq zamanı fibula sümüyünün sınığı səbəbindən yarımmüdafiəçi “Nottingem Forest” (10 mayda səfərdə), “Vest Hem Yunayted” (17 mayda evdə) və “Fulhem” (24 mayda səfərdə) ilə oyunları buraxacaq. Mayli çərşənbə günü tibbi müayinədən keçəcək və bundan sonra mütəxəssislərin rəhbərliyi altında sağalma prosesinə başlayacaq.

Bu mövsüm 34 matçda Luis Mayli üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappenin “Real”ın məşqçilər heyətinin üzvü ilə münaqişəsinin təfərrüatları açıqlanıb
21:19
Dünya futbolu

Mbappenin “Real”ın məşqçilər heyətinin üzvü ilə münaqişəsinin təfərrüatları açıqlanıb

Bu mövsüm Mbappe bütün yarışlarda 41 oyunda meydana çıxıb
Kompani Çempionlar Liqasında PSJ ilə cavab oyunu barədə gözləntilərini bölüşüb
20:45
Dünya futbolu

Kompani Çempionlar Liqasında PSJ ilə cavab oyunu barədə gözləntilərini bölüşüb

İlk matç Fransa klubunun 5:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Arsenal” azarkeşləri gecə “Atletiko”nun otelinin qarşısında atəşfəşanlıq təşkil ediblər
20:29
Dünya futbolu

“Arsenal” azarkeşləri gecə “Atletiko”nun otelinin qarşısında atəşfəşanlıq təşkil ediblər

“Arsenal” və “Atletiko” arasındakı oyun Londondakı “Emirates” stadionunda keçiriləcək
“Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi “Çelsi”ni çalışdıra bilər
20:15
Dünya futbolu

“Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi “Çelsi”ni çalışdıra bilər

“Çelsi” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 48 xalla doqquzuncu yerdədir
Arne Slot karyerasını vətənində davam etdirə bilər
19:44
Dünya futbolu

Arne Slot karyerasını vətənində davam etdirə bilər

“Ayaks” rəhbərliyi Slotla danışıqlar aparıb
Alvaro Arbeloa gözlənilməz qərar qəbul edib
18:32
Dünya futbolu

Alvaro Arbeloa gözlənilməz qərar qəbul edib

Mbappe La Liqanın 32-ci turunda “Betis”ə qarşı keçirilən matçda sol ayağından yarım vətər zədəsi alıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb