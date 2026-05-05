“Arsenal” müdafiəçi Kivyeri “Porto”ya satıb

“Porto” rəsmi olaraq müdafiəçi Yakub Kivyerin İngiltərənin “Arsenal” klubundan 17 milyon avroya transfer olunduğunu elan edib. Bonuslara əlavə 5 milyon avro daxildir. Oyunçu yenidən satılarsa, Portuqaliya klubu “topçular”a 2 milyon avro da köçürəcək.
Oyunçunun “Porto” ilə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Müqavilədə 70 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi də var.
Cari Portuqaliya liqa mövsümündə 26 yaşlı Kivyer 24 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun həmçinin Avropa Liqasında səkkiz oyunu və bir məhsuldar ötürməsi var.
Daha əvvəl “Porto” “Alverca” üzərində 1:0 hesablı qələbə qazanaraq Portuqaliya çempionluğunu erkən qazanmışdı. Bu, klubun 31-ci belə tituldur. “Əjdahalar” 32 oyundan sonra 85 xalla Primeira Liqa cədvəlinə başçılıq edirlər.