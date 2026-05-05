5 May 2026
AZ

Füzuli Məmmədov: “Rəqibin belə rahat qol vuracağını gözləmirdik”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
5 May 2026 22:03
176
Füzuli Məmmədov: “Rəqibin belə rahat qol vuracağını gözləmirdik”

“Oyun barədə çox danışmağa lüzum görmürəm. Ciddi hazırlaşmışdıq. Düşünürdük ki, evdə daha yaxşı oynayacağıq”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi Füzuli Məmmədov Azərbaycan Premyer Liqasının 30-cu turu çərçivəsində “Neftçi” ilə oyundan sonra deyib.

Oyun 3:0 hesabı ilə “Neftçi”nin xeyrinə qurtarıb.

“İlk qola qədər komanda planlı oynayırdı. Sadəcə mövqe səhvindən buraxdığımız qol mənfi təsir etdi. Üç oyunumuz qalıb. Şans varsa, son ana qədər mübarizə aparacağıq.

Birinci hissənin sonlarında rəqibin belə rahat qol vuracağını gözləmirdik. Deyərdim ki, ikinci qoldan sonra oyunumuzda düşüş baş verdi. Bu da normaldır. Məğlub olmaq istəmirdik. 0:2 hesabından sonra geridönüş etmək çox çətin idi”, - Məmmədov əlavə edib.

“Karvan-Yevlax” 14 xalla turnir cədvəlində sonuncu yerdədir və 11-ci yerdəki “Qəbələ”dən 6 xal geri qalır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yuri Vernidub: “Mövsümün əvvəlindən burada olsaydım...”
22:18
Azərbaycan çempionatı

Yuri Vernidub: “Mövsümün əvvəlindən burada olsaydım...”

“Neftçi” 50 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdə qərarlaşıb
“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:49
Futbol

“Neftçi” qələbə qazanaraq turnir cədvəlində “Zirə”ni keçib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” ən yaxşı halda çempionatda 11-ci yerə yüksələ bilər
“Musa Qurbanlı üçün mövsüm başa çatıb” - “Qarabağ”-dan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
16:52
Futbol

“Musa Qurbanlı üçün mövsüm başa çatıb” - “Qarabağ”-dan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümə mayın 24-də yekun vurulacaq
Aleksandr Çertoqanov: “Vernidubun “Neftçi”ni avrokuboklara aparacağına inanıram” - MÜSAHİBƏ
16:35
Futbol

Aleksandr Çertoqanov: “Vernidubun “Neftçi”ni avrokuboklara aparacağına inanıram” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan yığmasının və “Neftçi”nin sabiq yarımmüdafiəçisi Premyer Liqanı müqayisə etdi
“Turan Tovuz”un futbolçusu: “İndi əsas hədəf bu mövqeni qorumaqdır”
15:38
Futbol

“Turan Tovuz”un futbolçusu: “İndi əsas hədəf bu mövqeni qorumaqdır”

Ayxan Hüseynov səfərdə “Qarabağ”a 1:2 hesablı məğlubiyyəti belə şərh edib
“Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi: “Karyeramda ilk cərimə zərbəsi qolum idi” - MÜSAHİBƏ
13:09
Futbol

“Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi: “Karyeramda ilk cərimə zərbəsi qolum idi” - MÜSAHİBƏ

Leandro Andrade “Turan Tovuz”la oyundan sonra ümumi fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb