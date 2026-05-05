5 May 2026
Aleksandr Çertoqanov: “Vernidubun “Neftçi”ni avrokuboklara aparacağına inanıram” - MÜSAHİBƏ

5 May 2026 16:35
“Millətlər Liqasındakı rəqiblər münasib komandalardır”.

Bunu Azərbaycan yığmasının və “Neftçi”nin sabiq yarımmüdafiəçisi Aleksandr Çertoqanov futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Ukraynalı məşqçi Yuri Vernidubun “Neftçi”dəki fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Sizcə, o, “ağ-qaralar”ı bu mövsüm avrokuboklara çıxara biləcək?

– Düşünürəm ki, bacarar. Onun gəlişindən sonra “Neftçi” turnir cədvəlində irəlilədi. Bu mənada, Vernidubun “Neftçi”ni avrokuboklara aparacağına inanıram.

– Vernidublu “Neftçi” növbəti mövsümdə çempionluq mübarizəsi apara bilərmi?

– Bəli. Fikrimcə, “Neftçi” növbəti mövsüm çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq.

– “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı tarixi uğuruna baxmayaraq, bu mövsüm ölkə çempionu və kubokun qalibi ola bilmədi. “Sabah”ın tarixindəki ilk çempionluq haqda nə deyə bilərsiniz? Onlardan bu uğuru gözləyirdiniz?

– Açığı, gözləmirdim. Yəqin ki, “Qarabağ” üçün sıx qrafikdə çempionata uyğunlaşmaq alınmadı. Həqiqətən də, çiyinlərindəki yük çox böyük idi.

– Necə düşünürsünüz, “Sabah” Çempionlar Liqasında uğurlu çıxış edə biləcək?

– Heç nə deyə bilmərəm. Hər şey mövsümöncəsi hazırlıqdan və komandanı hansı futbolçuların gücləndirəcəyindən asılıdır.

– Siz oynadığınız vaxtla müqayisədə Azərbaycan çempionatının səviyyəsində artım varmı?

– Mənə elə gəlir ki, indiki səviyyə daha aşağıdır. “Qarabağ” uzun illər favorit oldu. Amma o vaxt çempionluq uğrunda 5-6 komanda mübarizə aparırdı.

– Azərbaycan yığmasının Ayxan Abbasovun rəhbərliyi altındakı çıxışını necə şərh edirsiniz? Milli komandamız Millətlər Liqasında Litva və Lixtenşteynlə oyunlardan yaxşı nəticələrlə ayrıla və yenidən C Liqasına yüksələ biləcəkmi?

– Millətlər Liqasındakı rəqiblər münasib komandalardır. Azərbaycan yığması bu rəqiblərə qarşı yaxşı nəticələr əldə edə bilər. İnanıram ki, Azərbaycan millisi Millətlər Liqasında C Liqasına dönməyi bacaracaq.

