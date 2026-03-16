“Tottenhem”də məşqçi xaosu: Arne Slot namizədlər arasındadır

İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubunun rəhbərliyi hazırkı baş məşqçi İqor Tudorun rəhbərliyi altında izlənilən uğursuz nəticələrdən sonra ciddi şəkildə yeni mütəxəssis axtarışına başlayıb. Komandanın sükanı arxasında keçirdiyi dörd oyunun hamısında məğlub olan xorvatiyalı mütəxəssisin vəzifəsindən kənarlaşdırılacağı gözlənilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, londonluların namizədlər siyahısında “Liverpul”un hazırkı baş məşqçisi Arni Slotun da adı var. Lakin onun “Tottenhem”ə keçidi müəyyən şərtlərdən asılıdır.
Məşhur ekspert Pol Mersonun iddiasına görə, əgər Slot “Liverpul”u Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandıra bilməsə, o, London klubunun əsas hədəfinə çevriləcək.
Tudorun gələcəyi isə xüsusilə Çempionlar Liqasının son 16 mərhələsində “Atletiko”ya qarşı 2:5 hesablı ağır məğlubiyyətdən sonra ciddi təhlükə altına düşüb.
“TalkSPORT”un yaydığı məlumata görə, “Spurs” rəhbərliyi artıq səkkiz fərqli namizədi nəzərdən keçirir və Tudorun özünə də yeni məşqçi axtarışları barədə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Arni Slotun “Tottenhem”ə keçidinin reallaşması üçün londonluların Premyer Liqada qalmağı təmin etməsi də vacib şərtlərdən biri hesab olunur.