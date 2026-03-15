Con Terridən inanılmaz müqayisə: “Messidən başqa beləsini görməmişəm” - VİDEO

İngiltərə futbol millisinin sabiq kapitanı Con Terri “Arsenal”ın gənc yarımmüdafiəçisi Maks Douman haqqında səs-küyə səbəb olacaq açıqlamalar verib. O, 16 yaşlı futbolçunun “Everton”la matçda (2:0) Premyer Liqa tarixinin ən gənc qolçusu olmasından sonra gənc istedadı dünya futbolunun əfsanəsi ilə müqayisə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Doumanın oyunsonu əlavə vaxtda vurduğu möhtəşəm qolu azarkeşləri və mütəxəssisləri valeh edib. Con Terri hələ bir il əvvəl “Çelsi”nin akademiyasına qarşı keçirilən oyunda onu izlədiyini və o vaxtdan heyran qaldığını bildirib.

“Maks Douman... Necə də möhtəşəm oyunçudur, cəmi 16 yaşı var, mütləq mənada inanılmazdır. Təxminən bir il əvvəl onun “Çelsi”yə qarşı oyununu izləmişdim. Messidən başqa rəqiblərin yanından bu qədər rahatlıqla süzülüb keçən ikinci bir adam görməmişəm”, - deyə Terri vurğulayıb.

Sabiq müdafiəçi bu müqayisənin iddialı olduğunu qəbul etsə də, gənc oyunçunun parlaq gələcəyinə inandığını deyib:

“Bu, çox böyük bir müqayisədir, lakin bu gənc əsl istedaddır. O, həm “Arsenal”ın, həm də İngiltərə millisinin gələcəyində çox vacib rol oynayacaq. Super istedaddır”.

Qeyd edək ki, Douman bu qolu ilə Premyer Liqa rekordlarını alt-üst edərək bütün dünyanın diqqətini üzərinə çəkməyi bacarıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Barış Alper Yılmaz qələbəyə anası ilə horon rəqsi edərək sevinib - VİDEO
12:47
Futbol

Barış Alper Yılmaz qələbəyə anası ilə horon rəqsi edərək sevinib - VİDEO

“Qalatasaray”ın ulduzu liderliyini möhkəmləndirdikləri matçdan sonra sosial mediada gündəm olub
Tiaqo Silva “Qarabağ”la oyundakı hakim qərarlarından narazıdır
12:39
Futbol

Tiaqo Silva “Qarabağ”la oyundakı hakim qərarlarından narazıdır

“Zirə”nin qapıçısı penalti epizodu və referi idarəçiliyi barədə sərt danışıb
Qvardiola Holand və hucumdakı problemlərdən danışdı: “Erlinq bunu bilir”
12:23
Futbol

Qvardiola Holand və hucumdakı problemlərdən danışdı: “Erlinq bunu bilir”

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi titula gedən yolda daha çox qol vəziyyəti yaratmağın vacibliyini vurğulayıb
İngiltərədə “Bornmut” fırtınası: Premyer Liqanın ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası
11:38
Futbol

İngiltərədə “Bornmut” fırtınası: Premyer Liqanın ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası

Andoni İraolanın komandası artıq 10 matçdır ki, meydanı xalsız tərk etmir
“Barselona”da həlledici gün: Klubun yeni prezidenti bu gün seçilir
11:25
Futbol

“Barselona”da həlledici gün: Klubun yeni prezidenti bu gün seçilir

114 mindən çox klub üzvü Joan Laporta və Viktor Font arasında seçim edir
Kamilo Duran: “Sabah”la matçlar çempionluq üçün həlledici ola bilər”
10:53
Futbol

Kamilo Duran: “Sabah”la matçlar çempionluq üçün həlledici ola bilər”

Ağdam təmsilçisi Kolumbiya millisindən dəvətlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq