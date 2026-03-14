“Barselona”dan sevindirici xəbər: Qavi yaşıl meydanlara qayıdır

“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Qavi oyunlarda iştirak etmək üçün tibbi icazə alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi səhifəsində məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, 21 yaşlı futbolçu La Liqanın 28-ci turunda “Sevilya”ya qarşı keçiriləcək martın 15-dəki oyunda meydana çıxa bilər.
Qavi avqustun sonundan bəri zədə səbəbindən oynaya bilmirdi. O, daxili meniskini zədələmiş, sentyabr ayında isə “Barselona” onun artroskopiya əməliyyatı keçirdiyini açıqlamışdı.
İspaniyalı futbolçu cari mövsümdə La Liqada iki oyunda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.