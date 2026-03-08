Liqa 1: “Renn”dən möhtəşəm seriya; Frank Heys köhnə komandasını darmadağın etdi - YENİLƏNİR

Fransa Liqa 1-də növbəti turun oyunları maraqlı nəticələr və dramatik anlarla yadda qalıb. Günün əsas hadisəsi “Renn”in səfərdə “Nitsa” üzərində qazandığı böyükhesablı qələbə və turnir cədvəlində ilk beşliyə daxil olmasıdır.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Renn”in baş məşqçisi Frank Heys cəmi iki ay əvvəl ayrıldığı keçmiş klubu “Nitsa”ya rəhm etməyib. Qonaqlar rəqib qapısından dörd cavabsız top keçirərək ardıcıl 4-cü qələbələrini bayram ediblər.
Matçda hesabı 13-cü dəqiqədə Esteban Lepaul açıb. Çox keçmədən Sebastyan Şimanski (20-ci dəqiqə) fərqi ikiyə çatdıraraq mövsümdəki ilk qolunu vurub. Oyunun son hissəsində Lüdovik Blas (74) və gənc Nordan Mukiele (90+5) darmadağını rəsmiləşdiriblər. Bu nəticədən sonra “Renn” beşinci pilləyə yüksəlib və Çempionlar Liqası zonası ilə xal fərqini üçə endirib. “Nitsa” isə son 15 oyunda cəmi bir qələbə qazanaraq təhlükəli zonaya bir qədər də yaxınlaşıb.
“Lill” - “Loryan” - 1:1
Günün ən dramatik matçlarından biri Lilldə baş tutub. Olivye Jirunun son anda zədələnməsi səbəbindən meydana çıxa bilmədiyi görüşdə “Lill” qələbəni əldən verib. Matias Fernandes-Pardonun 65-ci dəqiqədə vurduğu qolla önə keçən “doqlar” üçüncü ardıcıl qələbəyə yaxın olsalar da, Artur Avom buna imkan verməyib. O, əsas vaxta əlavə olunmuş üçüncü dəqiqədə vurduğu gözəl qolla “Loryan”ə bir xal qazandırıb. Bu xal itkisi Avropa Liqasında “Aston Villa” ilə oyuna hazırlaşan “Lill” üçün gözlənilməz zərbə olub.
Hazırda “Lill” 41 xalla altıncı, “Loryan” isə 34 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.
“Brest” - “Havr”- 2:0
Son vaxtların ən yaxşı formada olan komandalarından sayılan “Brest” uğurlu seriyasını davam etdirir. “Piratlar” öz meydanlarında “Havr”ı iki cavabsız qolla məğlub edərək rəqibini ardıcıl üçüncü məğlubiyyətə uğradıblar.
Romayn Del Kastilyo ilk hissənin sonunda rəqib qapıçısının səhvindən yararlanaraq hesabı açıb. 72-ci dəqiqədə isə Lüdovik Ajork son altı matçda beşinci qolunu vuraraq komandasının 2:0 hesablı qələbəsini təmin edib. Ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanaraq son altı oyunda məğlub olmayan “Brest” turnir cədvəlindəki doqquzuncu mövqeyini möhkəmləndirib. “Havr” isə 26 xalla 14-cüdür.
Fransa Liqa 1-in lideri PSJ-nin cümə günü “Monako”ya məğlubiyyətindən sonra turnir cədvəlində vəziyyət gərginləşib. Fürsəti əldən verməyən “Lans” doğma meydanda “Metz”i qəbul edərək liderə yaxınlaşmaq şansını dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Lans” futbolçuları öz azarkeşləri önündə rəqibi 3:0 hesabı ilə darmadağın edərək tapşırığın öhdəsindən uğurla gəliblər. Bu qələbə sayəsində meydan sahibləri xallarını 56-ya çatdıraraq lider PSJ ilə xal fərqini birə endiriblər.
Komandanın qollarını 44-cü dəqiqədə Suud Əbdülhəmid, 46-cı dəqiqədə Florian Thauvin və 52-ci dəqiqədə Amadou Haidara vurublar.
Qonaq komanda üçün isə böhran davam edir. “Metz” Liqa 1-də ardıcıl 13-cü oyundur ki, qələbə üzünə həsrət qalıb. Bu uğursuz seriya komandanın turnir cədvəlindəki vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Komanda 13 xalla sonuncudur.