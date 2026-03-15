Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO

15 Mart 2026 20:06
İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turunda turnir cədvəlinin üst sıraları üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən matç baş tutub. “Mançester Yunayted” öz meydanında “Aston Villa”nı qəbul edib və 3:1 hesablı inamlı qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Old Trafford” stadionunda keçirilən qarşılaşmada bütün qollar ikinci hissədə vurulub. 53-cü dəqiqədə Kazemiro hesabı açaraq meydan sahiblərini önə keçirib. Qonaqlar 64-cü dəqiqədə Ross Barklinin qolu ilə tarazlığı bərpa etsələr də, bu, xal qazanmaq üçün kifayət etməyib. 71-ci dəqiqədə Mateus Kunya, 81-ci dəqiqədə isə Benjamin Şeşko fərqlənərək matçda son nöqtəni qoyublar.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 54-ə çatdıran “Mançester Yunayted” turnir cədvəlində üçüncü pilləyə yüksəlib. 51 xalı olan “Aston Villa” isə dördüncü sırada qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, növbəti turda “qırmızı şeytanlar” martın 20-də səfərdə “Bornmut”la qarşılaşacaq. Birmingem təmsilçisi isə martın 22-də “Vest Hem Yunayted”i qəbul edəcək.

Paralel keçən "Kristal Palas" - "Lids Yunayted""Nottinqem Forest" - "Fulhem" oyunlarında hesab açılmayıb. Bu nəticələrdən sonra "Kristal Palas" 39 xalla 14-cü, "Lids Yunayted" 32 xalla 15-ci, "Nottinqem Forest" 29 xalla 17-ci, "Fulhem" isə 41 xalla 11-cidir.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik
20:35
Futbol

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik

Meydan sahiblərinin ardıcıl sülh seriyası davam edir
Seriya A: “Kalyari” üçün kabus, autsayderə rüsvayçı məğlubiyyət - YENİLƏNİR
20:24
Futbol

Seriya A: “Kalyari” üçün kabus, autsayderə rüsvayçı məğlubiyyət - YENİLƏNİR

Fabio Pisakanenin yetirmələri say üstünlüyündə olduğu matçda “Piza”ya uduzublar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”
19:47
Futbol

Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”

“Barselona”nın prezidenti seçki kampaniyası zamanı məruz qaldıqları haqsız hücumlardan danışıb
La Liqa: “Espanyol”un qələbə həsrəti davam edir
19:28
Futbol

La Liqa: “Espanyol”un qələbə həsrəti davam edir

Şarl Pikelin qırmızı vərəqəsi oyunun taleyini dəyişib
Superliqa: “Kasımpaşa”dan həyati qələbə
19:24
Futbol

Superliqa: “Kasımpaşa”dan həyati qələbə

Adria Benediçakın qolu komandasını təhlükəli zonadan çıxarıb

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı