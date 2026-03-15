Bundesliqa: “Maynz” dördoyunluq həsrətə son qoydu

Almaniya Bundesliqasının 26-cı turunda “Maynz” səfərdə “Verder”in qonağı olub. Görüş qonaqların 2:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Maynz” matça sürətli başlayıb və artıq altıncı dəqiqədə Paul Nebelin vurduğu qolla hesabı açıb. İkinci hissənin əvvəlində, 52-ci dəqiqədə isə Li Ce Son fərqi ikiyə çatdıraraq komandasının qələbəsini rəsmiləşdirib.
Bu qalibiyyətdən sonra xallarının sayını 27-yə çatdıran “Maynz” dörd oyunluq qələbəsizlik seriyasını qıraraq Bundesliqada 13-cü pilləyə yüksəlib. 25 xalda qalan “Verder” isə 15-ci mövqeyə enib.