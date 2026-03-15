15 Mart 2026
Bundesliqa: “Maynz” dördoyunluq həsrətə son qoydu

15 Mart 2026 20:43
Almaniya Bundesliqasının 26-cı turunda “Maynz” səfərdə “Verder”in qonağı olub. Görüş qonaqların 2:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Maynz” matça sürətli başlayıb və artıq altıncı dəqiqədə Paul Nebelin vurduğu qolla hesabı açıb. İkinci hissənin əvvəlində, 52-ci dəqiqədə isə Li Ce Son fərqi ikiyə çatdıraraq komandasının qələbəsini rəsmiləşdirib.

Bu qalibiyyətdən sonra xallarının sayını 27-yə çatdıran “Maynz” dörd oyunluq qələbəsizlik seriyasını qıraraq Bundesliqada 13-cü pilləyə yüksəlib. 25 xalda qalan “Verder” isə 15-ci mövqeyə enib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Barselona” - “Sevilya” matçında qol şousu - YENİLƏNİB + VİDEO
21:22
Futbol

La Liqa: “Barselona” - “Sevilya” matçında qol şousu - YENİLƏNİB + VİDEO

Şarl Pikelin qırmızı vərəqəsi oyunun taleyini dəyişib
Seria A: “Bolonya” erkən qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİR
20:50
Futbol

Seria A: “Bolonya” erkən qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİR

“Sassuolo” öz meydanında minimal hesabla məğlub olub
Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik
20:35
Futbol

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik

Meydan sahiblərinin ardıcıl sülh seriyası davam edir
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO
20:06
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO

“Old Trafford”da dörd qolun vurulduğu oyunda meydan sahibləri “Aston Villa”nı üstələyib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”
19:47
Futbol

Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”

“Barselona”nın prezidenti seçki kampaniyası zamanı məruz qaldıqları haqsız hücumlardan danışıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq