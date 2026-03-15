Seriya A: Daniele De Rossinin “Genoa”sı sağ qalmaq yolunda

İtaliya A Seriyasında sağ qalma uğrunda mübarizə aparan Daniele De Rossinin rəhbərlik etdiyi “Genoa” səfərdə “Verona” üzərində 2:0 hesablı parlaq qələbə qazanıb. Bu nəticə ilə genuyalılar elitada qalmaq şanslarını xeyli artırıb, “Verona” isə B Seriyasına düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Benteqodi” stadionunda keçirilən matçın taleyini ikinci hissədə vurulan qollar həll edib. İlk hissədə “Verona” daha təhlükəli görünsə də meydan sahibləri əldə etdikləri imkanlardan yararlana bilməyiblər.
Daniele De Rossinin ikinci yarıdakı taktiki gedişləri oyunun axarını dəyişib. Kaleb Ekubanı əvəzləyən portuqaliyalı Vitinya meydana daxil olduqdan sonra ilk toxunuşla möhtəşəm qola imza atıb. O, təxminən 30 metrlik məsafədən qapıçı Montiponu cəzalandıraraq hesabı açıb.
Cəmi bir neçə dəqiqə sonra Leo Ostiqard cərimə zərbəsindən gələn ötürməni başla qapıya göndərərək hesabı 2:0-a çatdırıb və matçda nöqtəni qoyub.
Bu qələbədən sonra 33 xala sahib olan “Genoa” (33) turnir cədvəlində 13-cü pilləyə yüksələrək düşmə zonasından doqquz xal uzaqlaşıb. 18 xalla 19-cu yerdə qalan “Verona”nın vəziyyəti isə kritik olaraq qalır.