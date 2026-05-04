Qurban Qurbanov: “Rəqibin qolunda futbolçunun ustalıq səviyyəsi var idi”

“Turan Tovuz”un vurduğu qolda həm qapıçı səhvi, həm də futbolçunun ustalıq səviyyəsi var idi”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azərbaycan Premyer Liqasının 30-cu turunda “Turan Tovuz”a qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis qələbə qazandıqları görüşü şərh edib.
“Komandamın çıxışından razıyam və futbolçularımı təbrik edirəm. Sıx oyun təqviminə baxmayaraq meydanda istədiyimiz performansı sərgilədilər və sona qədər mübarizə apardılar. Rəqibə növbəti qarşılaşmalarda uğurlar arzulayıram, azarkeşlərimizin dəstəyi isə hər zamankı kimi yüksək səviyyədə idi. “Turan Tovuz”un vurduğu qolda həm qapıçımızın səhvi, həm də rəqib oyunçunun ustalığı rol oynadı”, - Qurbanov bildirib.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” – “Turan Tovuz” görüşü Ağdam təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.