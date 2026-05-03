Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”

Azərbaycan Misli Premyerliqasının 30-cu turunda səfərdə “Şamaxı”ya 3:0 hesabı ilə qalib gələn “Sabah” komandasının baş məşqçisi Valdas Dambrauskas oyunsonu mətbuat konfransında iştirak edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, litvalı mütəxəssis çempionluq xəbərindən sonra komandanı oyuna kökləməyin çətinliyinə baxmayaraq, futbolçularının nümayiş etdirdiyi peşəkarlıqdan razı qaldığını bildirib. Baş məşqçi “Şamaxı”nın yaxşı oynayan komanda olduğunu və onlara üç qol vurmağın asan olmadığını da əlavə edib.
Dambrauskas təxminən doqquz aydır məğlub olmadıqlarını və Azərbaycan çempionatının güclü olduğunu qeyd edərək, “Qarabağ” kimi Çempionlar Liqasında pley-off oynamış komandanı geridə qoymağın əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb.
Qarşıdakı kubok finalı və “Zirə” ilə oyun barədə danışan baş məşqçi bildirib ki, turnir cədvəlindəki yerindən asılı olmayaraq, hər kəs meydana çıxıb öz işini görəcək. Onun sözlərinə görə, kubok finalı bir oyundan ibarətdir və komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq.
Mütəxəssis həmçinin gənc futbolçu Cəfər Muxtarovun debütünü də yüksək qiymətləndirib. O, gənc oyunçunun topa nəzarət və ötürmə keyfiyyətlərinin komandanın oyun sisteminə çox uyğun gəldiyini və bu şansı qazanmağa layiq olduğunu bildirib.