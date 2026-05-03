3 May 2026
AZ

Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 22:51
74
Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”

Azərbaycan Misli Premyerliqasının 30-cu turunda səfərdə “Şamaxı”ya 3:0 hesabı ilə qalib gələn “Sabah” komandasının baş məşqçisi Valdas Dambrauskas oyunsonu mətbuat konfransında iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, litvalı mütəxəssis çempionluq xəbərindən sonra komandanı oyuna kökləməyin çətinliyinə baxmayaraq, futbolçularının nümayiş etdirdiyi peşəkarlıqdan razı qaldığını bildirib. Baş məşqçi “Şamaxı”nın yaxşı oynayan komanda olduğunu və onlara üç qol vurmağın asan olmadığını da əlavə edib.

Dambrauskas təxminən doqquz aydır məğlub olmadıqlarını və Azərbaycan çempionatının güclü olduğunu qeyd edərək, “Qarabağ” kimi Çempionlar Liqasında pley-off oynamış komandanı geridə qoymağın əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb.

Qarşıdakı kubok finalı və “Zirə” ilə oyun barədə danışan baş məşqçi bildirib ki, turnir cədvəlindəki yerindən asılı olmayaraq, hər kəs meydana çıxıb öz işini görəcək. Onun sözlərinə görə, kubok finalı bir oyundan ibarətdir və komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq.

Mütəxəssis həmçinin gənc futbolçu Cəfər Muxtarovun debütünü də yüksək qiymətləndirib. O, gənc oyunçunun topa nəzarət və ötürmə keyfiyyətlərinin komandanın oyun sisteminə çox uyğun gəldiyini və bu şansı qazanmağa layiq olduğunu bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İsveçrədə 128 ildən sonra əldə edilən ilk çempionluq - VİDEO
23:02
Futbol

İsveçrədə 128 ildən sonra əldə edilən ilk çempionluq - VİDEO

Bir il ərzində ikinci diviziyadan yüksək liqanın zirvəsinə ucalan “Tun” komandası tarix yazır
La Liqa: “Betis” “Oviedo”nu məğlub etdi - YENİLƏNİR
22:42
Futbol

La Liqa: “Betis” “Oviedo”nu məğlub etdi - YENİLƏNİR

Sevilya təmsilçisi üç cavabsız qolla inamlı qələbə qazanıb
Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”
22:25
Futbol

Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”

“Şamaxı”nın baş məşqçisi məğlubiyyəti şərh edib
Seriya A: “Yuventus” doğma meydanda xal itirib - YENİLƏNİR + VİDEO
22:10
Futbol

Seriya A: “Yuventus” doğma meydanda xal itirib - YENİLƏNİR + VİDEO

Turin təmsilçisi autsayder “Verona” ilə heç-heçəyə razılaşıb
Bundesliqa: Dortmund “Borussiyası” səfərdə məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO
22:04
Futbol

Bundesliqa: Dortmund “Borussiyası” səfərdə məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO

Haris Tabakoviçin son dəqiqə qolu Münhenqladbax təmsilçisinə qələbə qazandırıb
Liqa 1: “Paris”dən “Brest”ə dörd cavabsız qol - YENİLƏNİR
21:33
Futbol

Liqa 1: “Paris”dən “Brest”ə dörd cavabsız qol - YENİLƏNİR

Paytaxt təmsilçisi ev oyununda rəqibini darmadağın edib

Ən çox oxunanlar

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb
01:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Blauqrana”nın 88 xalı var və onlar birinci yerdədirlər