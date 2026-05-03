4 May 2026
AZ

Superliqa: Elitada qalmaq uğrun mübarizə aparan komandalar görüşüb

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 23:39
112
Superliqa: Elitada qalmaq uğrun mübarizə aparan komandalar görüşüb

Türkiyə Superliqasında 32-ci turun oyunları başa çatıb. Autsayderlər qrupunda yer alan komandaların qarşılaşmaları elitada qalmaq mübarizəsini daha da gərginləşdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Kasımpaşa” öz meydanında “Kocaelispor” ilə 1:1 hesablı heç-heçə edərək mühüm xal qazanıb. Matçın ikinci dəqiqəsində Adrian Benediçak meydan sahiblərini önə keçirsə də, 23-cü dəqiqədə Den Acye hesabı bərabərləşdirib.

Bu nəticə ilə xallarını 32-yə çatdıran “Kasımpaşa” düşmə zonasından dörd xal uzaqlaşıb. Komanda növbəti turda “Gənclərbirliyi” ilə oyunda bir xal alacağı təqdirdə Superliqada qalmağı təmin edəcək.

Turun digər kritik matçında “Kayserispor” və “Eyüpspor” qalib ola bilməyiblər - 1:1. Qarşılaşmanın dördüncü dəqiqəsində Lukkas Klaronun qolu ilə hesabda geri düşən kayserililər 60-cı dəqiqədə İndrit Tuçinin sayəsində tarazlığı bərpa ediblər. Qeyd edək ki, “Kayserispor”un Fedor Çalovla vurduğu qol VAR araşdırmasından sonra ofsayd səbəbindən ləğv edilib.

Hazırda “Eyüpspor” 29 xalla təhlükəli zonadan cəmi bir xal yuxarıda, “Kayserispor” isə 27 xalla düşmə zonasında qərarlaşıb.

Günün daha bir nəticəsi “Fatih Karagümrük” və “Gənclərbirliyi” oyununda qeydə alınıb. Turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində olan İstanbul təmsilçisi Tiago Çukurun 17-ci dəqiqədə vurduğu qolla 1:0 hesablı qələbə qazanaraq ümidlərini qoruyub. Volkan Demirelin baş məşqçisi olduğu “Gənclərbirliyi” isə bu məğlubiyyətdən sonra 28 xalla aşağı liqaya düşmə zonasına geriləyib.

Nəhayət, turun dördüncü qarşılaşmasında “Antalyaspor” öz meydanında “Alanyaspor”u qəbul edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşmada hesab açılmayıb. Oyunun birinci hissəsində hər iki komandanın fərqlənmək üçün imkanları olsa da, tərəflər fasiləyə qolsuz yollanıblar. Matçın 63-cü dəqiqəsində Limanın baş zərbəsindən sonra top tora daxil olsa da, baş hakim Atilla Karaoğlan VAR sistemindəki baxışdan sonra faul səbəbindən qolu ləğv edib və oyun 0:0 hesabı ilə yekunlaşıb.

Bu nəticədən sonra 29 xalı olan “Antalyaspor” da aşağı liqaya düşmə həddindən bir xal yuxarıda qərar tutub. “Alanyaspor” isə 34 xalla 14-cüdür.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Premyerliqa: “Tottenhem” səfər qələbəsi ilə təhlükəli zonanı tərk etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:02
Futbol

Premyerliqa: “Tottenhem” səfər qələbəsi ilə təhlükəli zonanı tərk etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi “Villa Park”da mühüm üç xal qazanıb
Bundesliqa: “Frayburq” öz meydanında məğlubiyyətdən qaçıb - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 23:46
Futbol

Bundesliqa: “Frayburq” öz meydanında məğlubiyyətdən qaçıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Volfsburq” ilə qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib
İsveçrədə 128 ildən sonra əldə edilən ilk çempionluq - VİDEO
3 May 23:02
Futbol

İsveçrədə 128 ildən sonra əldə edilən ilk çempionluq - VİDEO

Bir il ərzində ikinci diviziyadan yüksək liqanın zirvəsinə ucalan “Tun” komandası tarix yazır
Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”
3 May 22:51
Futbol

Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”

“Sabah”ın baş məşqçisi tarixi uğuru və gələcək hədəfləri şərh edib
La Liqa: “Betis” “Oviedo”nu məğlub etdi - YENİLƏNİR
3 May 22:42
Futbol

La Liqa: “Betis” “Oviedo”nu məğlub etdi - YENİLƏNİR

Sevilya təmsilçisi üç cavabsız qolla inamlı qələbə qazanıb
Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”
3 May 22:25
Futbol

Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”

“Şamaxı”nın baş məşqçisi məğlubiyyəti şərh edib

Ən çox oxunanlar

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb
3 May 01:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” “Osasuna” üzərində qələbə ilə çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Blauqrana”nın 88 xalı var və onlar birinci yerdədirlər