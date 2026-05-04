4 May 2026
AZ

Kurban Berdıyev: “Futbolçular həyəcandan qol fürsətlərini boşa verdilər”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
4 May 2026 22:12
104
Kurban Berdıyev: “Futbolçular həyəcandan qol fürsətlərini boşa verdilər”

Azərbaycan Premyer Liqasının 30-cu turunda “Turan Tovuz”un futbolçularının “Qarabağ”la matçda boşa verdiyi qol fürsətləri həyəcanla bağlı olub.

İdman.biz xəbər verir ki, bunu klubun baş məşqçisi Kurban Berdıyev sözügedən oyundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib.

“Qarabağ”a qarşı ağır oyun keçirdik. Uzun müddət meydanda rəqibin üstünlüyü hiss olunurdu. İkinci yarıda buraxılan qollar məğlubiyyətin başlıca səbəbi oldu. Komandamda həyəcan hiss olunurdu. Boşa verilən fürsətlər də bununla bağlı idi. Əgər qol fürsətlərindən doğru yararlansaydıq, hesab başqa cür ola bilərdi”, - o, bildirib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” – “Turan Tovuz” görüşü Ağdam klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”
3 May 22:51
Futbol

Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”

“Sabah”ın baş məşqçisi tarixi uğuru və gələcək hədəfləri şərh edib
Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”
3 May 22:25
Futbol

Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”

“Şamaxı”nın baş məşqçisi məğlubiyyəti şərh edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Şamaxı”ya üç top fərqi ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 17:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Şamaxı”ya üç top fərqi ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şamaxı” 35 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində qaldı
Demçenko: “Futbolu daha “ac” futbolçular oynamalıdır”
2 May 21:52
Azərbaycan çempionatı

Demçenko: “Futbolu daha “ac” futbolçular oynamalıdır”

Oyun 1:0 hesabı ilə “İmişli”nin xeyrinə qurtarıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər