24 Fevral 2026
AZ

Aqil Abbas: “Nəriman Axundzadəni harda görsəm, öpərdim”

Futbol
Xəbərlər
24 Fevral 2026 16:23
125
Aqil Abbas: “Nəriman Axundzadəni harda görsəm, öpərdim”

“Mən “Qarabağ”a inanıram, Nəriman Axundzadəni harda görsəm, öpərdim”.

Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas deyib.

Millət vəkili Azərbaycan çempionunun bu gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl”a (İngiltərə) qarşı keçirəcəyi matçla bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Bu dəfə yaxşı oynayacaqlar, çünki keçən oyundan mütləq dərs çıxarıblar. Mən özüm də pis yazıdan sonra həmişə daha yaxşısını yazmağa çalışıram. Artıq 50 ildir ki, “Qarabağ” sevgisi ilə yaşayıram və komandanın əleyhinə heç vaxt danışmaram. Uduzanda da deyirəm: futboldur da - komanda udar da, uduzar da.

Ruslarda bir misal var: deyirlər, hamı üç sahəni bildiyini iddia edir - futbolu, polis işini və kinonu. Kimdən soruşsan, deyər ki, filmi belə çəkərdim, futbolu belə oynadardım. Əslində, çoxu heç nə də bilmir.

İndi də hamı bildiyini də danışır, bilmədiyini də. Deyirlər, niyə altı top buraxdılar? Axı futboldur - alınanda alınır, alınmayanda alınmır. Komanda uduzanda ondan küsmək olmaz ” , - deyə o, offsideplus.az-a açıqlamasında söyləyib.

O, Nəriman Axundzadənin “Qarabağ”dan gedişinə təəssüfləndiyini də vurğulayıb:

“Nərimanı çox istəyirdim. Onu pisikdirdilər. Halbuki Nəriman yaxşı və istedadlı futbolçu idi. Təəssüf ki, getdi. Nərimanı harda görsəm, öpərdim. Addaini isə öpməzdim. Çünki topu ayağında çox saxlayır, heç kimə vermir, sonda da səhv edir. Hətta bir dəfə zarafatla yazmışdım ki, “Qarabağ” Addaini satışa çıxarıb, kim alsa, üstündə pul da verəcək”.

Qeyd edək ki, “Nyukasl” - “Qarabağ” matçı Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da İngiltərədə baş tutacaq. Bakıda keçirilən ilk görüşdə “Qarabağ” rəqibinə 1:6 hesabı ilə uduzub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kaxaber Tsxadadze: “Qol vura bilsəydik, oyunun axarı dəyişə bilərdi”
19:58
Azərbaycan çempionatı

Kaxaber Tsxadadze: “Qol vura bilsəydik, oyunun axarı dəyişə bilərdi”

Tsxadadzenin fikrincə, “Turan Tovuz” müdafiədə çox intizamlı çıxış edir
“Turan Tovuz”un baş məşqçisi: “Qəbələ”dən ehtiyat edirdik”
19:28
Azərbaycan çempionatı

“Turan Tovuz”un baş məşqçisi: “Qəbələ”dən ehtiyat edirdik”

Matç 3:0 hesabı ilə “Turan Tovuz”un xeyrinə qurtarıb
Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər
19:14
Dünya futbolu

Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər

Matç sabah, 25 fevralda Parisdəki “Park de Prens” stadionunda keçiriləcək
“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır
18:59
Dünya futbolu

“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

Mənbənin məlumatına görə, müqavilə son mərhələdədir
Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”
18:44
Dünya futbolu

Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”

Vinisius Junior hakimə Prestianninin ağzını köynəyi ilə örtərək ona “meymun” dediyini bildirib
Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib
18:13
Futbol

Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib

Ben Uayt Kataloniya klubunun oyun sisteminə “mükəmməl uyğunluq” kimi qiymətləndirilir
Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”
17:58
Futbol

Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”

O, “Qarabağ”ı yaxından izlədiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı