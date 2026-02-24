24 Fevral 2026
AZ

Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Fevral 2026 18:44
99
Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”

“Real Madrid”in qapıçısı Tibo Kurtua UEFA Çempionlar Liqasının “Benfika” ilə cavab oyunundan əvvəl keçirilən mətbuat konfransında hücumçu Vinisius Junior və yarımmüdafiəçi Canluka Prestianni arasında baş verən irqçi qalmaqal barədə danışıb.

“İndi futbolda bu cür şeylərə son qoymağın vaxtıdır. Vinisiusun bizə dediklərini bilirik... və bu, əvvəllər dəfələrlə baş verib. Biz buna son qoymalıyıq. Qərarı UEFA verir.

(Joze) Mourinyo elə Mourinyodur və məşqçi kimi siz həmişə klubunuzu müdafiə edəcəksiniz. Amma mən narahatam ki, Vinisiusun qol sevincindən ona qarşı istifadə olunur; çünki “Real Madrid” qol buraxanda bu, iki və ya üç dəfə çox diqqət çəkir. Bu baş verdi və biz irəliləməliyik. Bu baş verdi və qol sevincinə görə iddia edilən irqçilik hərəkətini haqlı çıxara bilmərik.

(“Benfika” prezidentinin sözlərinə gəldikdə) bir şey demək çətindir; bu, həmişə bir sözə qarşı olacaq. Bununla belə, biz çox şeydən keçmiş Vinisiusu 100% dəstəkləyirik. O, bunu 100% eşitdi, necə ki, əvvəllər dəfələrlə eşitmişdi və mən ona 100% inanıram. Ağzını yumduğu üçün heç vaxt həqiqəti bilməyəcəyik. Və Benfika öz oyunçusunu müdafiə edəcək. Amma edə biləcəyimiz çox şey yoxdur: bu... UEFA-nın işidir”, - deyə AS Kurtuanın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər
19:14
Dünya futbolu

Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər

Matç sabah, 25 fevralda Parisdəki “Park de Prens” stadionunda keçiriləcək
“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır
18:59
Dünya futbolu

“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

Mənbənin məlumatına görə, müqavilə son mərhələdədir
Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib
18:13
Futbol

Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib

Ben Uayt Kataloniya klubunun oyun sisteminə “mükəmməl uyğunluq” kimi qiymətləndirilir
Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”
17:58
Futbol

Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”

O, “Qarabağ”ı yaxından izlədiyini bildirib
Meksika alov içində: DÇ-2026-nın açılışına aylar qalmış təhlükəsizlik xaosu - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:45
Futbol

Meksika alov içində: DÇ-2026-nın açılışına aylar qalmış təhlükəsizlik xaosu - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Qvadalaxarada baş verən qanlı hadisələr və Kanadadakı potensial iğtişaşlar FIFA-nı hərəkətə keçirib
Argentinada futbol dayandı: Vergi qalmaqalı bütün çempionatları iflic etdi
17:22
Futbol

Argentinada futbol dayandı: Vergi qalmaqalı bütün çempionatları iflic etdi

AFA dövlətə borclu olmadığını iddia edərək etiraz aksiyasına başlayıb

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı