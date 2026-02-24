24 Fevral 2026
AZ

Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib

Futbol
Xəbərlər
24 Fevral 2026 18:13
113
Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta yay transfer pəncərəsi öncəsi müdafiəçi Ben Uaytın xidmətlərini “Barselona”ya təklif edib. London klubunun rəhbərliyi artıq ingiltərəli futbolçuya ehtiyac duymadığı üçün onu maaş siyahısından çıxarmağa qərarlıdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2022-ci ildə “Brayton”dan transfer olunan və bir neçə mövsüm komandanın əsas simalarından olan Uayt hazırda “topçular”ın heyətində ikinci dərəcəli oyunçuya çevrilib. Bu mövsüm zədələrdən əziyyət çəkən 26 yaşlı müdafiəçi cəmi beş Premyer Liqa matçında start heyətdə yer alıb. Yurriyen Timberin möhtəşəm performansı Uaytın heyətdəki yerini tamamilə itirməsinə səbəb olub.

İspaniya mətbuatının iddiasına görə, Ben Uayt “Barselona”da Jul Kundeni əvəzləmək və ya onu tamamlamaq üçün ən ideal namizəd hesab olunur. Futbolçunun həm mərkəz, həm də sağ cinah müdafiəçisi kimi çıxış edə bilməsi, topa nəzarət bacarığı və intizamlı oyunu Hansi Flikin sisteminə tam uyğun gəlir.

Arteta dekabrda “Brentford”la oyundan (2:0) sonra Uaytı peşəkar yanaşmasına görə tərifləsə də, heyətdəki resursları optimallaşdırmaq istəyi bu transferin reallaşma ehtimalını artırır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kaxaber Tsxadadze: “Qol vura bilsəydik, oyunun axarı dəyişə bilərdi”
19:58
Azərbaycan çempionatı

Kaxaber Tsxadadze: “Qol vura bilsəydik, oyunun axarı dəyişə bilərdi”

Tsxadadzenin fikrincə, “Turan Tovuz” müdafiədə çox intizamlı çıxış edir
“Turan Tovuz”un baş məşqçisi: “Qəbələ”dən ehtiyat edirdik”
19:28
Azərbaycan çempionatı

“Turan Tovuz”un baş məşqçisi: “Qəbələ”dən ehtiyat edirdik”

Matç 3:0 hesabı ilə “Turan Tovuz”un xeyrinə qurtarıb
Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər
19:14
Dünya futbolu

Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər

Matç sabah, 25 fevralda Parisdəki “Park de Prens” stadionunda keçiriləcək
“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır
18:59
Dünya futbolu

“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

Mənbənin məlumatına görə, müqavilə son mərhələdədir
Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”
18:44
Dünya futbolu

Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”

Vinisius Junior hakimə Prestianninin ağzını köynəyi ilə örtərək ona “meymun” dediyini bildirib
Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”
17:58
Futbol

Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”

O, “Qarabağ”ı yaxından izlədiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı