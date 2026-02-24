24 Fevral 2026
AZ

“Atamdan aldığım o hədiyyə məni hədsiz xoşbəxt etmişdi” - İqor Ponomaryovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Futbol
Xəbərlər
24 Fevral 2026 15:44
103
“Atamdan aldığım o hədiyyə məni hədsiz xoşbəxt etmişdi” - İqor Ponomaryovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bu gün Azərbaycan futbol tarixinin simvolik fiqurlarından olan İqor Ponomaryovun 66 yaşı tamam olur.

İdman.Biz xəbər verir ki, İqor Ponamaryov ölkəmizdən Olimpiya çempionu titulunu qazanan (Seul-1988) yeganə futbolçu kimi tarixə düşüb. O, həmçinin SSRİ çempionatında penaltilərin ən yaxşı icraçısı kimi unikal rekorda imza atıb – ardıcıl 24 dəqiq zərbə.

Ad günü münasibətilə İdman.Biz-ə danışan veteran futbolçu həyatının ən yaddaqalan doğum günündən və ən dəyərli hədiyyəsindən söz açıb.

“Doğum günlərim arasında ən çox 50 illiyim yadda qalıb. Həmin gün çox sayda qonaq toplaşmışdı, bir çoxu məni təbrik etmək üçün xaricdən gəlmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təbrikini isə təbii ki, unutmaq mümkün deyil

Hədiyyələrə gəlincə, adətən buna xüsusi diqqət yetirmirəm. Amma atamın mənə bağışladığı dəri topu heç vaxt unutmaram. Bu, uşaqlıq xatirələrimin ən işıqlı anlarından biridir. Təsəvvür edə bilməzsiniz ki, atamın əlindən o arzuladığım hədiyyəni alanda nə qədər xoşbəxt idim. Düşünürəm ki, həyatımın ən yaddaqalan hədiyyəsi məhz o olub”, - deyə Olimpiya çempionu bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kaxaber Tsxadadze: “Qol vura bilsəydik, oyunun axarı dəyişə bilərdi”
19:58
Azərbaycan çempionatı

Kaxaber Tsxadadze: “Qol vura bilsəydik, oyunun axarı dəyişə bilərdi”

Tsxadadzenin fikrincə, “Turan Tovuz” müdafiədə çox intizamlı çıxış edir
“Turan Tovuz”un baş məşqçisi: “Qəbələ”dən ehtiyat edirdik”
19:28
Azərbaycan çempionatı

“Turan Tovuz”un baş məşqçisi: “Qəbələ”dən ehtiyat edirdik”

Matç 3:0 hesabı ilə “Turan Tovuz”un xeyrinə qurtarıb
Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər
19:14
Dünya futbolu

Dembele və Fabian Ruis PSJ-nin “Monako” ilə oyundan əvvəl məşqində iştirak etməyiblər

Matç sabah, 25 fevralda Parisdəki “Park de Prens” stadionunda keçiriləcək
“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır
18:59
Dünya futbolu

“Yuventus” yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

Mənbənin məlumatına görə, müqavilə son mərhələdədir
Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”
18:44
Dünya futbolu

Kurtua irqçilik qalmaqalı ilə bağlı: “Futbolda belə şeylərə son qoymağın vaxtıdır”

Vinisius Junior hakimə Prestianninin ağzını köynəyi ilə örtərək ona “meymun” dediyini bildirib
Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib
18:13
Futbol

Arteta artıq güvənmədiyi ulduzu “Barselona”ya təklif edib

Ben Uayt Kataloniya klubunun oyun sisteminə “mükəmməl uyğunluq” kimi qiymətləndirilir
Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”
17:58
Futbol

Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”

O, “Qarabağ”ı yaxından izlədiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı