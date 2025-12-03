3 Dekabr 2025
AZ

Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 10:21
29
Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının baş məşqçisi Hansi Flik “Atletiko Madrid” üzərində qazanılan 3:1 hesablı qələbədən sonra rəqib çalışdırıcı Dieqo Simeoneyə tuneldə xüsusi hörmət nümayiş etdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, son dəqiqələrdə gələn qolla emosional anlar yaşayan Flik final fitindən dərhal sonra özünü ələ alıb və Simeonenin arxasınca tunelə yönələrək ona saxlayıb. Argentinalı baş məşqçi ilə qısa söhbət və səmimi qucaqlaşma onu təəccübləndirib.

Bu jest alman mütəxəssisin yalnız idman nəticəsinə deyil, rəqibə göstərilən hörmətə də böyük önəm verdiyini göstərib. Qələbə sayəsində “Barcelona” La Liqa zirvəsindəki mövqeyini möhkəmləndirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib
11:03
Futbol

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

“Sakaryaspor” öz meydanında böyük hesabla uduzub
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:39
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib
10:27
Futbol

Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib

31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib
Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”
10:15
Futbol

Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”

Norveçli hücumçu cari mövsüm bombardirlər siyahısında liderdir
Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"
10:03
Futbol

Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"

“Fulhem” üzərində 5:4 hesablı qələbədən sonra baş məşqçi narazılığını gizlətməyib
Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO
09:46
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO

O bildirib ki, həmin görüşdə bir səhv həlledici olmuşdu

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb