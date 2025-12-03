3 Dekabr 2025
AZ

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 10:39
49
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz bu gün futbol arenalarında baş tutacaq oyunların keçirilmə vaxtlarını və yayımlanacaq kanalların siyahısını təqdim edir:

3 dekabr
Bizon Azərbaycan kuboku
14:00 “İmişli” - “Sabah” (CBC Sport).
19:00 “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax” (CBC Sport).

Türkiyə Kuboku
16:30 “Erokspor” - “Fatih Karagümrük” (A Spor).
21:30 “Trabzonspor” - “Van BB” (A Spor).

İtaliya Kuboku
18:00 “Atalanta” - “Cenoa” (TRT Spor, Futbol 3, Matç TV).
21:00 “Napoli” - “Kalyari” (TRT Spor, Futbol 1).
00:00 “İnter” - “Venesiya” (TRT Spor, Futbol 1, Matç TV).

İspaniya, La Liqa
22:00 “Atletik” - “Real Madrid” (İdman TV, Futbol 2).

İngiltərə, Premyer Liqa
23:30 “Vulverhempton” - “Nottingem Forest” (beİN Sports 2).
23:30 “Arsenal” - “Brentford” (beİN Sports 3).
00:15 “Lids” - “Çelsi” (beİN Sports 2).
00:15 “Liverpul” - “Sanderlend” (beİN Sports 4).

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib
11:03
Futbol

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

“Sakaryaspor” öz meydanında böyük hesabla uduzub
Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib
10:27
Futbol

Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib

31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib
Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO
10:21
Futbol

Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO

Argentinalı baş məşqçi ilə qısa söhbət və səmimi salamlaşma onu təəccübləndirib
Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”
10:15
Futbol

Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”

Norveçli hücumçu cari mövsüm bombardirlər siyahısında liderdir
Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"
10:03
Futbol

Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"

“Fulhem” üzərində 5:4 hesablı qələbədən sonra baş məşqçi narazılığını gizlətməyib
Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO
09:46
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO

O bildirib ki, həmin görüşdə bir səhv həlledici olmuşdu

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb