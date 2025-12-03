Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz bu gün futbol arenalarında baş tutacaq oyunların keçirilmə vaxtlarını və yayımlanacaq kanalların siyahısını təqdim edir:
3 dekabr
Bizon Azərbaycan kuboku
14:00 “İmişli” - “Sabah” (CBC Sport).
19:00 “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax” (CBC Sport).
Türkiyə Kuboku
16:30 “Erokspor” - “Fatih Karagümrük” (A Spor).
21:30 “Trabzonspor” - “Van BB” (A Spor).
İtaliya Kuboku
18:00 “Atalanta” - “Cenoa” (TRT Spor, Futbol 3, Matç TV).
21:00 “Napoli” - “Kalyari” (TRT Spor, Futbol 1).
00:00 “İnter” - “Venesiya” (TRT Spor, Futbol 1, Matç TV).
İspaniya, La Liqa
22:00 “Atletik” - “Real Madrid” (İdman TV, Futbol 2).
İngiltərə, Premyer Liqa
23:30 “Vulverhempton” - “Nottingem Forest” (beİN Sports 2).
23:30 “Arsenal” - “Brentford” (beİN Sports 3).
00:15 “Lids” - “Çelsi” (beİN Sports 2).
00:15 “Liverpul” - “Sanderlend” (beİN Sports 4).