3 Dekabr 2025
AZ

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 11:03
17
Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

Türkiyənin “Sakaryaspor” klubunun prezidenti Muhammet Kıratlı istefa verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, M.Kıratlı istefa xəbərini özünün sosial şəbəkə hesabında elan edib.

O, qərarını rəhbərlik etdiyi komandanın “Ziraat” Türkiyə Kubokunun IV turunda öz meydanında “Gənclərbirliyi”nə 0:5 hesabı ilə məğlub olmasından bir neçə saat sonra açıqlayıb.

Muhammet Kıratlı paylaşdığı açıqlamada klubun gələcəyi üçün kənara çəkilməli olduğunu bildirib:

“Klubumuza xidmət etmək mənim üçün böyük şərəf və məsuliyyət idi. Vəzifəyə gəldiyim gündən komandanın uğur qazanması naminə bütün gücümlə çalışdım. Ancaq indiki vəziyyətdə klubun enerjili və intensiv çalışa biləcək idarəediçilərə ehtiyacı var. “Sakaryaspor”un uğurlarının yolunu açmaq üçün prezidentlik vəzifəmdən ayrılıram”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:39
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib
10:27
Futbol

Ruan Renato “Zirə”nin heyətində 100-cü matçını keçirib

31 yaşlı müdafiəçinin yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə təsadüf edib
Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO
10:21
Futbol

Hansi Flik “Atletiko Madrid”lə matçdan sonra Simeoneyə göstərdiyi jestlə diqqət çəkdi - VİDEO

Argentinalı baş məşqçi ilə qısa söhbət və səmimi salamlaşma onu təəccübləndirib
Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”
10:15
Futbol

Erlinq Holand qol vursa da, oyunundan narazı qalıb: “Het-trik etməli idim”

Norveçli hücumçu cari mövsüm bombardirlər siyahısında liderdir
Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"
10:03
Futbol

Pep Qvardiola: "Mən saçlarımdan oldum"

“Fulhem” üzərində 5:4 hesablı qələbədən sonra baş məşqçi narazılığını gizlətməyib
Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO
09:46
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Qadın futbolu üçün bayram idi” - VİDEO

O bildirib ki, həmin görüşdə bir səhv həlledici olmuşdu

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb